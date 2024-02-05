Глава Талсинского края освобождена от должности. Все из-за планов по закрытию школ

Против ее освобождения проголосовали всего семь депутатов.

Карклиня в заседании думы не участвовала.

Как сообщалось, в пятницу, 2 февраля, было созвано внеочередное заседание Талсинской краевой думы, на котором по инициативе семи оппозиционных депутатов рассматривалось решение об освобождении от должности Карклини. В думе 19 депутатов, поэтому голосов инициировавших отстранение Карклини для принятия решения не хватило, однако от нее отвернулась и Латвийская зеленая партия, в которую она ранее входила, после чего исход голосования стал непрогнозируемым.

Депутаты на внеочередном заседании заявили, что недовольны уровнем доступности информации о планировании бюджета и опасаются, что возможностей самоуправления может не хватить для обеспечения прежних инструментов поддержки населения. Кроме того, прозвучали упреки в связи с реализацией реформы школьной сети и недостаточностью системы внутреннего контроля.

На заседании думы депутаты винили Карклиню в неумелой кадровой политике в самоуправлении, в результате чего за год было принято на работу около 80 работников, на оплату труда которых потрачено не менее миллиона евро, а также в том, что в самоуправлении по-прежнему нет внутреннего аудитора и не достает руководителей ряда учреждений культуры.

Председателя думы критиковали также за принятие решений о закрытии школ без более глубокого анализа. В результате учителя, дети и родители Мерсрагской и Валдемарпилсской средних школ живут в неведении о своем будущем или же вынуждены забирать детей из школ и покидать край, в результате чего сокращается численность населения.

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