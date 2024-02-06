Pasažieru vilciens: из-за погодных условий в среду утром возможны задержки поездов

Представители компании предлагают жителям следить за информацией об изменениях в движении поездов в приложении Vivi Latvija и на сайте vivi.lv.

🌨️Stipra snigšana no 6. februāra vakara līdz 7. februāra rītam un izveidojusies sniega kārta uz sliežu ceļiem var izraisīt vilcienu kavējumus❗️ Sekojiet līdzi informācijai par operatīvām izmaiņām vilcienu kustībā "Vivi Latvija" lietotnē un https://t.co/nwoh3nFysU https://t.co/yQ0OinQdLA — Vivi (@ViviVilciens) February 6, 2024

Как уже сообщалось, на большей части территории страны выпадет 5-10 сантиметров снега. Порывы восточного ветра усилятся до 9-14 метров в секунду, на юге Курземе ожидаются порывы западного ветра до 18 метров в секунду, на побережье - до 22 метров в секунду. Температура воздуха составит 0...-7 градусов, на юге Курземе - до +3 градусов.

Днем количество осадков уменьшится, сохранится облачность. Температура воздуха составит от +1 градуса в Даугавпилсе до -6 градусов на северо-востоке, к вечеру похолодает до -4...-10 градусов.

В Риге сильный снег пройдет во второй половине ночи и утром, днем осадки уменьшатся. Ночью будет дуть восточный, а днем северный порывистый ветер до 13 метров в секунду, поэтому возможна небольшая метель. Температура воздуха составит -2...-4 градуса.

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