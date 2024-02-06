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Pasažieru vilciens: из-за погодных условий в среду утром возможны задержки поездов

rus.tvnet.lv
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Поезд
Поезд Фото: Evija Trifanova/LETA

Сильный снегопад, который прогнозируют синоптики в ночь на 7 февраля, и образовавшийся слой снега на путях могут стать причиной задержки поездов, предупреждает AS Pasažieru vilciens в социальных сетях.

Представители компании предлагают жителям следить за информацией об изменениях в движении поездов в приложении Vivi Latvija и на сайте vivi.lv.

Как уже сообщалось, на большей части территории страны выпадет 5-10 сантиметров снега. Порывы восточного ветра усилятся до 9-14 метров в секунду, на юге Курземе ожидаются порывы западного ветра до 18 метров в секунду, на побережье - до 22 метров в секунду. Температура воздуха составит 0...-7 градусов, на юге Курземе - до +3 градусов.

Днем количество осадков уменьшится, сохранится облачность. Температура воздуха составит от +1 градуса в Даугавпилсе до -6 градусов на северо-востоке, к вечеру похолодает до -4...-10 градусов.

В Риге сильный снег пройдет во второй половине ночи и утром, днем осадки уменьшатся. Ночью будет дуть восточный, а днем северный порывистый ветер до 13 метров в секунду, поэтому возможна небольшая метель. Температура воздуха составит -2...-4 градуса.

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