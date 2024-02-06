В течение среды осадки уменьшатся

Утром во многих регионах продолжается сильный снегопад, в основном на востоке страны. Также ожидается небольшая метель.

Вечером облачность по всей стране уменьшится. В течение дня будет дуть умеренный северный, северо-восточный ветер, вечером слабый северный, северо-западный. В Даугавпилсе ожидаются порывы западного ветра до 17 метров в секунду.

Температура воздуха составит 0…-6 градусов, к вечеру ожидается понижение.

В Риге с утра идет снег, в течение дня осадков станет меньше. Температура воздуха составит -3...-5 градусов.

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