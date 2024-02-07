Принятие бюджета в Талсинском самоуправлении - под угрозой

Талсинская дума осталась без руководства после того, как депутаты проголосовали за освобождение от должности председателя Эвы Карклини. Однако заседание не состоялось из-за отсутствия кворума.

Заместители считают, что срок их полномочий истек с созывом заседания, так как, согласно закону о самоуправлениях, должностное лицо самоуправления, объявившее об отставке, продолжает исполнять обязанности только до следующего заседания. В случае Талсинского самоуправления это означает, что дума останется без политического руководства, а его работу будет организовывать исполнительный директор, который не может возглавлять финансовый комитет, утверждающий бюджет.

Однако заместитель госсекретаря Министерства охраны среды и регионального развития Илзе Оша пояснила, что заместители председателя могут продолжать исполнять свои обязанности, так как созванное во вторник заседание не состоялось из-за отсутствия кворума. Если будет созвано еще одно заседание, на котором вновь не будет кворума, юридически возникнет такая же ситуация.

Оппозиционный депутат Талсинской краевой думы Дайнис Каролс считает, что созыв заседания был лишь предлогом для заместителей, чтобы уклониться от своих обязанностей, поскольку депутаты ожидают от них первоначального варианта проекта бюджета самоуправления на этот год.

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