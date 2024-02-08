Netflix обратил внимание на латвийский сериал

"Нас часто хвалят за контент уровня Netflix, но не все зрители задумываются о том, что бюджет Netflix на один сериал такой же, как у нас на весь сериал, потому что в Латвии рынок меньше. В то же время современный зритель очень требователен, потому что он избалован содержанием", - рассказывает Ковалева.

Если ранее попадание в Netflix могло быть лишь мечтой, то теперь все немного поменялось: "На самом деле это достижимо!

Я получила письменный ответ от Netflix, что Nelūgtie viesi им понравились, но в ближайшие два года они не будут лицензировать балтийский контент.

Я спросила своего коллегу, вежливый это ответ или объективный, и по его мнению - объективный, потому что вежливые там никто не пишет. Но стоит признать, что мои амбиции в отношении кино уже не так высоки, возможно, я смирилась с реальным положением дел. Вероятно, все не так просто, как я себе представляла".

Лелде поняла, что выход на внешний рынок будет не таким быстрым. "Скорее всего, если я этого добьюсь, то это будет работа многих лет", - сказала продюсер.

Сюжетная линия второго сезона сериала "Незваные гости" раскрывает убийство, произошедшее на тематической вечеринке, организованной кредитной компанией. Обнаружено тело молодой женщины Эмилии Брок, дочери влиятельного владельца компании Андриса Брока. Детективы из маленького городка Ричард и Оскар в ходе расследования сталкиваются с очередным вызовом, поскольку дело разворачивается так, что шокирует даже самых опытных следователей, а убийства продолжаются.

В ролях: Андрис Даугавиньш, Никлавс Курпниекс, Герда Эмбуре, Эйнар Репше, Мартиньш Калита, Сигне Данците и другие.

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