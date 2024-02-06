Чем сейчас занимается Эйнарс Репше?

Отвечая на вопрос, чем он занимается и как зарабатывает на жизнь, Эйнарс Репше говорит: "Я являюсь руководителем организации Latvijas nākotnes forums, но за эту работу плату не получаю.

В настоящее время я не имею оплачиваемой работы и не ищу ее.

Каждый мой день практически по минутам расписан занятиями, которые меня привлекают и интересуют. Я расширяю свое поле зрения, читая основанную на фактах литературу, но большую часть моей повседневной жизни занимает изучение и использование возможностей искусственного интеллекта", - рассказал Репше.

Он добавил, что проблема средств к существованию его совершенно не волнует.

"Зарабатывание денег в жизни не главное. Я живу за счет сбережений и за счет того, что беру взаймы у родственников и друзей. Жду пенсии. В конце этого года мне исполнится уже 63 года, сколько тут уже осталось до пенсии. Моей пенсии вполне хватит на жизнь мне одному. Мне много не нужно", - сказал Репше.

Больше - в журнале Kas Jauns от 6 февраля!

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