All Media Latvia придется выплатить компенсацию за недостоверную новость о Covid-сертификате Цимдарса

Семья Цимдарса отмечает, что у него не был поддельного сертификата о вакцинации, так как перед заболеванием Covid-19, так и во время болезни Цимдарс ясно и повторно сообщал членам своей семьи и медперсоналу, что не прививался от Covid-19.

В сообщении к СМИ близкие Цимдарса подчеркнули, что после заболевания Covid-19 и попадания в больницу Цимдарс повторно поделился допущением, что удачно отболеет и получит иммунитет естественным путем. По мнению семьи, у Цимдарса не было никакой логической причины или умысла, чтобы приобрести поддельный сертификат, введя в заблуждение членов семьи и медперсонал, да и общий контекст свидетельствует о том, что он придерживался ранее занятой позиции - получить иммунитет естественным путем. Семья Цимдарса строго выступает за факт, что у Цимдарса не было сертификата и он его не показывал.