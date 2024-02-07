Предприятию All Media Latvia придется выплатить 4000 евро в качестве моральной компенсации за публикацию недостоверной информации в связи с бывшим председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Арнисом Цимдарсом о том, что он, возможно, незаконно купил сертификат Covid-19, информирует Рижской окружной суд.
All Media Latvia придется выплатить компенсацию за недостоверную новость о Covid-сертификате Цимдарса
Опубликованная на сайте юридического бюро Cobalt информация свидетельствует, что в январе вступило в силу решение Рижского окружного суда, которым постановляется взыскать с All Media Latvia компенсацию за моральный ущерб за публикацию ложных, оскорбляющих честь и достоинство известий о ныне покойном Цимдарсе.
В ходе рассмотрения дела суд оценил действия All Media Latvia, опубликовавшего недостоверную информацию о Цимдарсе вскоре после его смерти. Суд признал, что распространение компанией недостоверной информации о вакцинационном сертификат Цимдарса нанесло оскорбление его чести и чести его семьи, что компания нарушила допустимые пределы свободы выражения мнений, необоснованно и явно несоразмерно вмешалась в личную жизнь истцов и покойного Цимдарса, опозорив память усопшего и причинив вред и моральные страдания его близким.
Напомним, ранее Госполиция начала ведомственную проверку в связи с публично прозвучавшей информацией о том, что бывший глава ЦИК Цимдарс, возможно, предоставил медикам поддельный сертификат о вакцинации против Covid-19. Впрочем, позднее полиция не нашла доказательств этим утверждениям.
22 октября 2021 года телеканал TV3 сообщил, что скончавшийся Цимдарс, возможно, показал медикам поддельны сертификат о вакцинации против Covid-19.
Семья Цимдарса отмечает, что у него не был поддельного сертификата о вакцинации, так как перед заболеванием Covid-19, так и во время болезни Цимдарс ясно и повторно сообщал членам своей семьи и медперсоналу, что не прививался от Covid-19.
В сообщении к СМИ близкие Цимдарса подчеркнули, что после заболевания Covid-19 и попадания в больницу Цимдарс повторно поделился допущением, что удачно отболеет и получит иммунитет естественным путем. По мнению семьи, у Цимдарса не было никакой логической причины или умысла, чтобы приобрести поддельный сертификат, введя в заблуждение членов семьи и медперсонал, да и общий контекст свидетельствует о том, что он придерживался ранее занятой позиции - получить иммунитет естественным путем. Семья Цимдарса строго выступает за факт, что у Цимдарса не было сертификата и он его не показывал.
Кроме того, в системе e-veselība нет записи о вакцинации Цимдарса от Covid-19, отмечает его семья.
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