Почему цвет лосося в разных магазинах может различаться?

Чем ярче цвет лосося, тем лучше его качество - это заблуждение некоторых покупателей, охотно покупающих эту рыбу. Оно подтверждается исследованием American Journal of Agricultural Economics. На самом деле прямой зависимости между цветом и качеством рыбы нет .

Яркие цвета лосося обусловлены антиоксидантами, называемыми каротиноидами. Эти соединения производятся фитопланктоном - крошечными растениями, которые едят ракообразные, такие как креветки и криль, и которые составляют важную часть рациона лосося. Эта реакция в пищевой цепи влияет на цвет лосося подобно тому, как фламинго становятся розовыми от креветок и как люди становятся "оранжевыми", когда едят много моркови.

В естественной среде рацион дикого лосося богат этими содержащими каротиноиды животными, но часто в разных пропорциях. Это вызывает естественное изменение цвета мякоти лосося.

Выращенного на ферме лосося кормят специально разработанным кормом, который часто включает синтетические красители, благодаря чему этот лосось имитирует характерную окраску своих диких собратьев.

Вывод исследования таков: выразительный цвет филе лосося может привлечь ваше внимание, но это не показатель качества.

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