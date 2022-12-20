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Торт с лососем и рождественская ветчина: два простых рецепта для праздничного стола

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Торт с лососем и рождественская ветчина: два простых рецепта для праздничного стола
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В Швеции на новогодние праздники есть традиция накрывать буфетный стол - Julbord. Руководитель шведского ресторана IKEA рассказывает о двух простых рецептах, которые вы сможете легко приготовить в эти праздники.

Julbord - со шведского переводится рождественская еды с рыбой или мясом. Руководитель отдела питания Олег Сорочин делится двумя традиционными шведскими рецептами, которые легко приготовить: рождественская ветчина и сэндвич-торт с лососем.

Шведская рождественская ветчина

Фото: Пресс-фото

"В Швеции вареная или запеченная ветчина - главное блюдо рождественского Julbord Однако в каждой семье есть свои любимые сочетания специй. Этот вариант с горчицей очень простой, со специями и овощами, которые многие из нас найдут дома", - говорит шеф-повар. Из этого количества ингредиентов получится 4-6 порций.

Ингредиенты:

  • 3 кг некопченого свиного окорока;
  • черного перца горошком;
  • 2 лавровых листа;
  • 1 репчатая луковица, нарезанная на четвертинки;
  • 1 красная луковица, нарезанная на четвертинки;
  • 2 моркови, очищенные и нарезанные кубиками;
  • 4-5 столовых ложек сладкой горчицы (по возможности шведской);
  • 2 яичных желтка;
  • 2 столовые ложки панировочных сухарей.

Приготовление:

1. Промойте ветчину и положите ее в большую кастрюлю. Варите до медленного кипения, снимая пену.

2. Добавьте перец, лавровый лист, лук и морковь. Уменьшить огонь, накройте кастрюлю крышкой и варите – расчёт около часа на 1 кг ветчины. Когда сварится, выньте ветчину и дайте ей остыть.

3. Разогрейте духовку до 225°C.

4. Смешать горчицу и яичные желтки и смажьте ветчину. Посыпьте панировочными сухарями и запекайте в духовке около 15 минут до золотистого цвета.

5. Достаньте ветчину из духовки и полностью остудите перед нарезкой. Подавайте с соусом из хрена или горчицы.

Сэндвич-торт с копченым лососем

Фото: Пресс-фото

"Торт из лососины можно подготовить заранее и подавать, как закуску. Строгих правил для этого рецепта нет - вы можете сделать его любой толщины и сделать слои в той последовательности, которая вам нравится. Несмотря на то, что рецепт быстрый и не сложный, стоит оставить торт на ночь в холодильнике, чтобы он настоялся", - говорит Олег Сорочин.

Ингредиенты:

  • хлеб GRÄDDAT;
  • 200 г лосось холодного копчения SJÖRAPPORT;
  • соус SÅS SENAP & DILL для лосося;
  • 200 г майонеза;
  • 400 г сливочного сыра;
  • 6 яиц;
  • 30 мл свекольного сока;
  • укроп;
  • 2 длинных огурца.

Приготовление:

1. Положите хлеб GRÄDDAT на разделочную доску или поднос. Если у вас обычные тостерный хлеб, нарежьте его вдоль на ломтики толщиной 1 см, чтобы поверхность бутербродного торта была больше.

2. Нарежьте огурцы вдоль тонкими ломтиками толщиной 1-2 мм. Можно использовать картофелечистку.

3. Вареные яйца натереть на терке и смешать с майонезом и половиной нарезанного укропа. Оставшийся укроп пойдёт на украшение.

4. Смешать половину сливочного сыра и свекольный сок. Сок может взять из сырой или вареной свеклы или свекольного маринада.

5. Выложить слоеный пирог. Намажьте сливочный сыр на хлеб и выложите ломтики копченого лосося. Положите следующий ломтик хлеба, затем смажьте его майонезно-яичной смесью. Следующий слой - ломтики огурца, затем снова хлеб. Последовательность слоев может быть разной, но помните, что ингредиенты должны быть равномерно распределены между слоями.

6. Смажьте оставшимся сливочным сыром верх и бока бутербродного торта. Украсить нарезанными яйцами, икрой трески KALLES KAVIAR, укропом, огурцом, лососем и креветками (по желанию).

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