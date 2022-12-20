В Швеции на новогодние праздники есть традиция накрывать буфетный стол - Julbord. Руководитель шведского ресторана IKEA рассказывает о двух простых рецептах, которые вы сможете легко приготовить в эти праздники.
Торт с лососем и рождественская ветчина: два простых рецепта для праздничного стола
Julbord - со шведского переводится рождественская еды с рыбой или мясом. Руководитель отдела питания Олег Сорочин делится двумя традиционными шведскими рецептами, которые легко приготовить: рождественская ветчина и сэндвич-торт с лососем.
Шведская рождественская ветчина
"В Швеции вареная или запеченная ветчина - главное блюдо рождественского Julbord Однако в каждой семье есть свои любимые сочетания специй. Этот вариант с горчицей очень простой, со специями и овощами, которые многие из нас найдут дома", - говорит шеф-повар. Из этого количества ингредиентов получится 4-6 порций.
Ингредиенты:
- 3 кг некопченого свиного окорока;
- черного перца горошком;
- 2 лавровых листа;
- 1 репчатая луковица, нарезанная на четвертинки;
- 1 красная луковица, нарезанная на четвертинки;
- 2 моркови, очищенные и нарезанные кубиками;
- 4-5 столовых ложек сладкой горчицы (по возможности шведской);
- 2 яичных желтка;
- 2 столовые ложки панировочных сухарей.
Приготовление:
1. Промойте ветчину и положите ее в большую кастрюлю. Варите до медленного кипения, снимая пену.
2. Добавьте перец, лавровый лист, лук и морковь. Уменьшить огонь, накройте кастрюлю крышкой и варите – расчёт около часа на 1 кг ветчины. Когда сварится, выньте ветчину и дайте ей остыть.
3. Разогрейте духовку до 225°C.
4. Смешать горчицу и яичные желтки и смажьте ветчину. Посыпьте панировочными сухарями и запекайте в духовке около 15 минут до золотистого цвета.
5. Достаньте ветчину из духовки и полностью остудите перед нарезкой. Подавайте с соусом из хрена или горчицы.
Сэндвич-торт с копченым лососем
"Торт из лососины можно подготовить заранее и подавать, как закуску. Строгих правил для этого рецепта нет - вы можете сделать его любой толщины и сделать слои в той последовательности, которая вам нравится. Несмотря на то, что рецепт быстрый и не сложный, стоит оставить торт на ночь в холодильнике, чтобы он настоялся", - говорит Олег Сорочин.
Ингредиенты:
- хлеб GRÄDDAT;
- 200 г лосось холодного копчения SJÖRAPPORT;
- соус SÅS SENAP & DILL для лосося;
- 200 г майонеза;
- 400 г сливочного сыра;
- 6 яиц;
- 30 мл свекольного сока;
- укроп;
- 2 длинных огурца.
Приготовление:
1. Положите хлеб GRÄDDAT на разделочную доску или поднос. Если у вас обычные тостерный хлеб, нарежьте его вдоль на ломтики толщиной 1 см, чтобы поверхность бутербродного торта была больше.
2. Нарежьте огурцы вдоль тонкими ломтиками толщиной 1-2 мм. Можно использовать картофелечистку.
3. Вареные яйца натереть на терке и смешать с майонезом и половиной нарезанного укропа. Оставшийся укроп пойдёт на украшение.
4. Смешать половину сливочного сыра и свекольный сок. Сок может взять из сырой или вареной свеклы или свекольного маринада.
5. Выложить слоеный пирог. Намажьте сливочный сыр на хлеб и выложите ломтики копченого лосося. Положите следующий ломтик хлеба, затем смажьте его майонезно-яичной смесью. Следующий слой - ломтики огурца, затем снова хлеб. Последовательность слоев может быть разной, но помните, что ингредиенты должны быть равномерно распределены между слоями.
6. Смажьте оставшимся сливочным сыром верх и бока бутербродного торта. Украсить нарезанными яйцами, икрой трески KALLES KAVIAR, укропом, огурцом, лососем и креветками (по желанию).
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