Торт с лососем и рождественская ветчина: два простых рецепта для праздничного стола

3. Разогрейте духовку до 225°C.

4. Смешать горчицу и яичные желтки и смажьте ветчину. Посыпьте панировочными сухарями и запекайте в духовке около 15 минут до золотистого цвета.

5. Достаньте ветчину из духовки и полностью остудите перед нарезкой. Подавайте с соусом из хрена или горчицы.

Сэндвич-торт с копченым лососем

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"Торт из лососины можно подготовить заранее и подавать, как закуску. Строгих правил для этого рецепта нет - вы можете сделать его любой толщины и сделать слои в той последовательности, которая вам нравится. Несмотря на то, что рецепт быстрый и не сложный, стоит оставить торт на ночь в холодильнике, чтобы он настоялся", - говорит Олег Сорочин.

Ингредиенты:

хлеб GRÄDDAT;

200 г лосось холодного копчения SJÖRAPPORT;

соус SÅS SENAP & DILL для лосося;

200 г майонеза;

400 г сливочного сыра;

6 яиц;

30 мл свекольного сока;

укроп;

2 длинных огурца.

Приготовление:

1. Положите хлеб GRÄDDAT на разделочную доску или поднос. Если у вас обычные тостерный хлеб, нарежьте его вдоль на ломтики толщиной 1 см, чтобы поверхность бутербродного торта была больше.

2. Нарежьте огурцы вдоль тонкими ломтиками толщиной 1-2 мм. Можно использовать картофелечистку.

3. Вареные яйца натереть на терке и смешать с майонезом и половиной нарезанного укропа. Оставшийся укроп пойдёт на украшение.

4. Смешать половину сливочного сыра и свекольный сок. Сок может взять из сырой или вареной свеклы или свекольного маринада.

5. Выложить слоеный пирог. Намажьте сливочный сыр на хлеб и выложите ломтики копченого лосося. Положите следующий ломтик хлеба, затем смажьте его майонезно-яичной смесью. Следующий слой - ломтики огурца, затем снова хлеб. Последовательность слоев может быть разной, но помните, что ингредиенты должны быть равномерно распределены между слоями.

6. Смажьте оставшимся сливочным сыром верх и бока бутербродного торта. Украсить нарезанными яйцами, икрой трески KALLES KAVIAR, укропом, огурцом, лососем и креветками (по желанию).