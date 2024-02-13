За последние 30 лет уехавших из Латвии на 434 тысячи больше, чем приехавших. Особенно остро Латвия недосчиталась населения после вступления в ЕС - люди массово поехали "на заработки" в Европу. Одно из самых востребованных направлений - Великобритания. В 2004 году разрыв средних заработков в Латвии и Великобритании составлял 13,5 раза.

Как изменилась ситуация с тех пор? Догнала ли Латвия средний уровень по ЕС и имеется ли все еще ощутимая финансовая разница, если работаешь за рубежом?

Заработки выравниваются

При анализе текущей ситуации и сравнении ее с периодом вступления Латвии в Европейский союз можно выявить значительные изменения в уровне заработной платы.

Например, в 2004 году средняя заработная плата в Латвии отличалась от средней по странам ЕС в 9,5 раза не в пользу Латвии.

Разрыв с такими популярными направлениями трудовой миграции, как Великобритания, составлял 13,5 раза, с Норвегией - 13 раз, с Германией - 9,4 раза.