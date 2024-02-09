Фото ⟩ Как будет выглядеть новый мост Rail Baltica через Даугаву?

В компании также заявляют, что железнодорожный мост Rail Baltica через Даугаву будет длиной один километр, с двумя путями европейской колеи (1435 мм), а также на мосту также есть полоса, подходящая для пешеходов и велосипедистов, с несколькими подходами.

Галерея: Встреча СМИ и предприятий Eiropas dzelzceļa līnijas и BeReRix в связи со строительством моста Rail Baltica через Даугаву

В компании также указали, что новый мост будет начинаться у улицы Маскавас, пересекать Даугаву, Закюсалу, Малую Даугаву и заканчиваться у улицы Мукусалас, отметив, что в европейских масштабах мост довольно уникален, так как с учетом загруженности железной дороги и технических решений проекта высота пролетного сооружения сравнительно невелика по сравнению с его длиной.

Строительство рижского центрального узла Rail Baltica продолжит полное товарищество BeReRix, а надзор за строительством будет осуществлять Egis-Deutche Bahn, отмечает компания.

Как уже сообщалось, в рамках проекта Rail Baltica будет построена железнодорожная линия европейской стандартной колеи от Таллинна до литовско-польской границы, которая соединит страны Балтии с другими европейскими странами по железной дороге. В странах Балтии планируется построить новую 870-километровую европейскую железнодорожную линию с шириной колеи 1435 мм и максимальной скоростью движения поездов 240 километров в час.

Первоначально предполагалось, что стоимость Rail Baltica составит 5,8 миллиарда евро, однако заинтересованные стороны неоднократно заявляли, что стоимость значительно возросла. Часть расходов будет покрыта за счет средств Европейского союза. Открытие Rail Baltica планируется поэтапно в период с 2028 по 2030 год.

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