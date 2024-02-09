Фото ⟩ На берегу моря в Латвии сформировалось необычное природное явление

В пятницу, 9 февраля, метеоролог Том Брицис сообщил, что на пляже в Лиласте, а также в некоторых других местах южного побережья Рижского залива образовались большие ледяные шары.
Причина их образования - вчерашний обильный снегопад.
"Температура воды близка к нулю, снег медленно тает, и поверхность покрывается снежной взвесью. Медленные волны и отрицательная температура воздуха создают эти ледяные шары из снежной взвеси, которые в этот раз больше, чем других случаях, потому что ветер слабый, а волны небольшие, что позволяет шарам увеличиваться в размерах", - объяснил Брицис.
В некоторых местах побережья шары находят даже в нескольких метрах от берега моря, поскольку из-за восточного ветра уровень воды упал, вода отступила, оставив шары на берегу.
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