Фото ⟩ На берегу моря в Латвии сформировалось необычное природное явление

"Температура воды близка к нулю, снег медленно тает, и поверхность покрывается снежной взвесью. Медленные волны и отрицательная температура воздуха создают эти ледяные шары из снежной взвеси, которые в этот раз больше, чем других случаях, потому что ветер слабый, а волны небольшие, что позволяет шарам увеличиваться в размерах", - объяснил Брицис.