Глава офиса экс-мэра Риги иногда получала больше 11 000 евро в месяц

Зарплата главы офиса в 2022 году изначально составляла 2264 евро, затем ее увеличили до 3451 евро до вычета налогов.

Также она получала специальные надбавки и надбавки за дополнительную работу. В течение полугода руководитель офиса получала специальные надбавки, которые в основном составляли 2264 евро в месяц. Во втором полугодии она получила премии за дополнительную работу от 592 евро в декабре до 1035 евро в ноябре и июле.

В ноябре 2022 года Целма также получила премии в размере 2588 евро и 3451 евро, в результате чего ее общая зарплата за ноябрь достигла 11 166 евро.

В феврале 2022 года ее общая зарплата с окладом, отпускными, специальными надбавками и пособиями достигла 5331 евро. В декабре общая зарплата составила 4915 евро, а самая низкая зарплата, которую она получила в 2022 году, была в сентябре - 4439 евро.

В апреле 2023 года глава офиса Стакиса получила 11 306 евро, а в июне, при переходе на работу в компанию Roche Services & Solutions, муниципалитет выплатил ей 11 684 евро.