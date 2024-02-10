Глава офиса экс-мэра Риги иногда получала больше 11 000 евро в месяц

Зарплата руководителя офиса бывшего мэра Риги Мартиньша Стакиса Эвии Целмы в отдельные месяцы превышала 11 тысяч евро до вычета налогов, следует из имеющейся у агентства LETA информации о расходах на зарплату в 2022 и 2023 годах.
Зарплата главы офиса в 2022 году изначально составляла 2264 евро, затем ее увеличили до 3451 евро до вычета налогов.
Также она получала специальные надбавки и надбавки за дополнительную работу. В течение полугода руководитель офиса получала специальные надбавки, которые в основном составляли 2264 евро в месяц. Во втором полугодии она получила премии за дополнительную работу от 592 евро в декабре до 1035 евро в ноябре и июле.
В ноябре 2022 года Целма также получила премии в размере 2588 евро и 3451 евро, в результате чего ее общая зарплата за ноябрь достигла 11 166 евро.
В феврале 2022 года ее общая зарплата с окладом, отпускными, специальными надбавками и пособиями достигла 5331 евро. В декабре общая зарплата составила 4915 евро, а самая низкая зарплата, которую она получила в 2022 году, была в сентябре - 4439 евро.
В апреле 2023 года глава офиса Стакиса получила 11 306 евро, а в июне, при переходе на работу в компанию Roche Services & Solutions, муниципалитет выплатил ей 11 684 евро.
Надбавки, бонусы и пособия выплачивались также консультантам Стакиса. Так, у одного консультанта, зарплата которого в 2022 году составляла 2232 евро в месяц, а во втором полугодии выросла до 3348 евро в месяц, общая зарплата с различными надбавками достигла с 2731 евро в январе до 6340 евро в ноябре.
В мае 2023 года этот советник также получил денежный бонус в размере более 3000 евро, то есть в этом месяце его общая зарплата составила 6696 евро.
По данным LETA, общая сумма вознаграждения, полученного еще одним советником Стакиса в один из месяцев 2022 года, также превысила 6000 евро.
Общий список зарплат бывшей мэрии показывает, что сотрудники канцелярии Стакиса получали не только зарплаты. Почти каждый месяц кто-то из сотрудников или все они получали надбавки за дополнительную работу, специальные надбавки, денежные бонусы и пособия, реже - премии.
Наиболее щедро сотрудников офиса Стакиса наградили в ноябре 2022 года - тогда были выплачены премии в размере 15 220 евро, а также денежные премии в размере 11 366 евро.
По общедоступной информации, численность сотрудников в офисе бывшего мэра Риги была переменной. Одно время в его кабинете работало шесть советников, затем их количество уменьшилось.
В настоящее время у мэра Риги Вилниса Кирсиса есть глава офиса и пять советников. Их зарплата составляет чуть больше 3000 евро. Советник по иностранным делам получает 2232 евро.
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