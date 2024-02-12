Центр защиты детей отреагировал на публичный скандал в семье известного музыканта

Центр защиты детей в рамках своей компетенции запросил в сиротских судах, занимающихся рассмотрением ситуации в семье М. Юдзиса и его экс-супруги, информацию об обеспечении прав и интересов детей.



Оценивая проделанную сиротскими судами работу, Центр защиты детей установил, что учреждения продолжают действовать в соответствии со своей компетенцией, и наиболее важным аспектом к этом деле, как и в любом другом, является наилучшее обеспечение интересов ребенка, с учетом жизненной ситуации его родителей.



Решения, которые могли бы существенно повлиять на жизнь детей, не приняты. Проводится работа, чтобы предоставить соответствующую информацию в ответ на запрос суда. При этом Центром защиты детей предоставлены отдельные методические рекомендации по обеспечению прав и интересов детей.