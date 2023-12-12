Скандал вокруг участника легендарной группы Dzelzs vilks: цепочка шокирующих заявлений

Рута Юдзе, жена и мать детей барабанщика Dzelzs vilks Марциса Юдзиса, написала в Facebook шокирующее сообщение о расставании с музыкантом: женщина обвинила его в эмоциональном и физическом насилии. Далее последовали заявления участников и самого барабанщика. Собрали главное.
Летом этого года Юдзис публично подтвердил, что уже почти год живет отдельно от жены и матери троих его детей Руты. Он не слишком красноречиво объяснил причины развода, сказав лишь, что они с супругой были слишком разные.
Теперь же Рута рассказала в Facebook неизвестные ранее и шокирующие подробности их совместной жизни, которая, по ее словам, была настоящим адом.
В длинном сообщении женщина подробно описала пережитое эмоциональное и физическое насилие со стороны мужа.
Она также сообщила, что уже некоторое время борется с раком груди. Кроме того, Рута рассказала, что Юдзис через суд отобрал у нее детей.
Женщина начала свою запись в соцсетях так: "Декабрь. Мне нужно смириться с действительностью. Сейчас я могу позволить быть мамой своим троим детям только в специально отведенные часы. Я не могу позволить себе провести с ними ни один день Рождества. Отец детей везет их в путешествие, о содержании и форме которого нет ясности ни у детей, ни у него самого. Сейчас для мужа самое важное лишь то, чтобы мое Рождество было без детей. Ничего, я справлюсь. (...) И от подарков у меня травма, потому что за последний год мой муж забрал все, что купил или подарил мне. Я больше не хочу получать ни от кого ничего материального. Это осознание дает мне чувство свободы и, возможно, истинное ощущение праздников - у меня есть время побыть одной, чтобы поразмышлять о том, что действительно важно".
Полная публикация Руты на латышском языке - ниже:
Имя Руты в Facebook было изменено, "поскольку пришлось прятаться от мужа и его знакомых. Теперь временно его нельзя поменять обратно".
Юдзис также летом рассказал, что начал новые отношения с женщиной по имени Лива.
Напомним, Марцис Юдзис расставался с женой еще в 2016 году, когда у него завязались отношения с Ириной, дочерью покойного владельца компании Olainfarm Валерия Малыгина. Весной 2017 года музыкант решил вернуться к семье.
В связи с этой публикацией группа Dzelzs vilks также выступила с заявлением:
"Принимая во внимание прозвучавшие обвинения в адрес нашего барабанщика Марциса Юдзиса, высказываем нашу позицию, о чем многие просили.
По имеющейся у группы информации, выдвинутые против Юдзиса обвинения в судебном процессе были опровергнуты, и группа доверяет решениям латвийских правоохранительных органов. (...)
У нас также нет информации, которая бы свидетельствовала о том, что обвинения против Марциса имеют реальную основу.
Однако, учитывая, что судебный процесс продолжается, мы приняли решение приостановить сотрудничество с Марцисом до тех пор, пока обвинения против него не будут полностью опровергнуты и не подлежат обжалованию либо пока не будут установлены неопровержимые факты, доказывающие его невиновность.
Группа категорически осуждает какое-либо насилие над женщинами и детьми", - сказано в сообщении группы в Facebook.
Юдзис на Facebook написал: "Вся сказанная Рутой Юдзе информация - ложная и очерняющей меня. Я в этот фарс ввязываться не хочу. Очень грустно, если мать детей не может принять во внимание интересы детей.
Судебное разбирательство проходит в закрытом режиме, поэтому я не могу разглашать подробности. Все манипулятивные действия Руты Юдзе были опровергнуты в суде! Хроническая ложь и использование детей в качестве "оружия" - это отвратительно! Это не работает!
Я никогда не проявлял насилия по отношению к Руте и своим детям, но не могу сказать того же о самой Руте. Не буду вдаваться в подробности, пусть расскажет сама Рута... Мое сердце обливается кровью за наших детей и Dzelzs vilks. Я три раза обращался к нотариусу с просьбой о разводе, но ничего... Я правда не понимаю, что делает Рута, но знаю, что на это есть причина... И, пожалуйста, не волнуйтесь, у Руты нет рака".
Где искать помощь?
Информацию и поддержку можно получить на pusaudzucentrs.lv
Горячая линия ментального здоровья для родителей и детей: +37125737363
Центр Marta
Улица Матиса, 49-3, Рига
Тел. 67378539
E-mail: centrs@marta.lv
Филиал центра Marta в Лиепае
Проспект Курмаяс, 11, Лиепая
Тел. 29195442
E-mail: centrs@martaliepaja.lv
Кризисный и консультационный центр Skalbes
Улица Кунгу, 34, Рига
Тел.: 24551700, 27722292
E-mail: skalbes@skalbes.lv
Горячая линия для жертв преступлений: 116006
Организация за безопасное детство для ребенка Dardedze
Тел. 67600685
E-mail: info@centrsdardedze.lv
Телефон доверия для детей и молодежи VBTAI (Государственная инспекция по защите прав детей): 116111
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