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Видео ⟩ Остапенко не пожала руку белоруске Азаренко после поражения в Дохе (1)

rus.tvnet.lv
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Алена Остапенко
Алена Остапенко Фото: Reuters Connect/Scanpix

Латвийская теннисистка Алена Остапенко после поражения от белоруски Виктории Азаренко в третьем круге турнира серии WTA 1000 в Дохе отметилась неспортивным поведением.

Остапенко и Азаренко на турнире в Дохе провели уже третий совместный матч в этом году и пятый в целом. До сих пор латвийской теннисистке не удавалось обыграть Азаренко. Так произошло и в этот раз - Остапенко уступила с результатом 0:6, 3:6.

Согласно теннисному этикету, после матча спортсмены пожимают друг другу руку, однако Остапенко предпочла протянуть свою ракетку. Азаренко такое приветствие проигнорировала.

Конечно, после российского вторжения в Украину для украинских теннисистов стало обычной практикой не пожимать руку соперникам из стран-агрессоров. Однако, надо полагать, поступок Остапенко не был жестом подобного характера, поскольку в первых двух матчах друг против друга в этом году теннисистки руки пожимали:

Напомним, для латвийской теннисистки начало этого сезона стало самым удачным в ее карьере. Рижанка успела завоевать два трофея WTA 500 - в Аделаиде и Линце, в свою очередь на Открытом чемпионате Австралии она остановилась в третьем круге. Всего за свою карьеру Остапенко завоевала восемь титулов WTA.

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