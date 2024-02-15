Остапенко и Азаренко на турнире в Дохе провели уже третий совместный матч в этом году и пятый в целом. До сих пор латвийской теннисистке не удавалось обыграть Азаренко. Так произошло и в этот раз - Остапенко уступила с результатом 0:6, 3:6.

Согласно теннисному этикету, после матча спортсмены пожимают друг другу руку, однако Остапенко предпочла протянуть свою ракетку. Азаренко такое приветствие проигнорировала.

How ironic that Jelena Ostapenko called herself a ‘more mature player’ just the other week.



She’s played great tennis this season but I see absolutely no difference in her maturity.



Same lack of respect and terrible sportsmanship.pic.twitter.com/09QuzRq3jT — Ben Lewis (@BenLewisMPC) February 14, 2024

Конечно, после российского вторжения в Украину для украинских теннисистов стало обычной практикой не пожимать руку соперникам из стран-агрессоров. Однако, надо полагать, поступок Остапенко не был жестом подобного характера, поскольку в первых двух матчах друг против друга в этом году теннисистки руки пожимали:

Three times of azarenka&Ostapenko's handshake in 2024. pic.twitter.com/cCLhMiesls — TennisMao (@AfiSeer73403) February 14, 2024

Напомним, для латвийской теннисистки начало этого сезона стало самым удачным в ее карьере. Рижанка успела завоевать два трофея WTA 500 - в Аделаиде и Линце, в свою очередь на Открытом чемпионате Австралии она остановилась в третьем круге. Всего за свою карьеру Остапенко завоевала восемь титулов WTA.

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