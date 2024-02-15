Комитет Рижской думы поддержал закрытие четырех школ и детского сада

Комитет Рижской думы по образованию, культуре и спорту поддержал сегодня ликвидацию четырех основных школ и одного детского сада в столице.
С 31 августа этого года будет ликвидирована Рижская Белорусская основная школа имени Янки Купалы, которая будет присоединена к 86-й Рижской средней школе. Эти школы уже сейчас находятся в одном здании, и у них один директор.
Ликвидированы будут также Рижская Восточная основная школа, программы которой передадут Рижской средней школе Рейнхольда Шмелинга. Школа будет использовать оба здания.
Будет ликвидирована Рижская основная школа Балтмуйжас с передачей общеобразовательных программ Рижской Ильгюциемсской основной школе. В первый год использоваться будут оба здания.
Также планируется ликвидировать Рижскую основную школу имени Сергея Жолтока, передав реализацию общеобразовательных программ Рижской 93-й средней школе. Будут использоваться оба школьных здания - в нынешней школе имени Жолтока будут учиться начальные классы.
С 31 августа будет ликвидировано Рижское дошкольное учреждение Saulespuķe, которое присоединится к Рижской Даугавской основной школе.
С 1 сентября будет открыто Рижское дошкольное образовательное учреждение Auseklītis на улице Межциема, которое возьмет на себя реализацию программ дошкольного образования Детско-юношеского центра IK Auseklis.
Окончательное решение по школам примет Рижская дума.
Рижская 75-я средняя школа будет преобразована в основную, еще шесть средних школ будут преобразованы в следующем году
Рижская 75-я средняя школа с 1 сентября будет преобразована в основную школу, а со следующего года эта участь постигнет шесть столичных средних школ, решил сегодня комитет по образованию, культуре и спорту Рижской думы.
В 75-й средней школе уже нет 10-го и 11-го классов, поэтому в этом году, когда выпустится 12-й класс, тип средней школы будет изменен на основную.
С 1 сентября 2025 года статус средней утратят Рижская 15-я средняя школа, Рижская 47-я средняя школа, Рижская 86-я средняя школа, Рижская 89-я средняя школа, Рижская Анниньмуйжская средняя школа и Рижская Кенгарагская средняя школы.
В этих школах больше нет 10-го класса.
Окончательное решение о преобразовании средних школ в основные должно быть принято на заседании Рижской думы.
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