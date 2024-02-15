Комитет Рижской думы поддержал закрытие четырех школ и детского сада

Рижская 75-я средняя школа будет преобразована в основную, еще шесть средних школ будут преобразованы в следующем году

Рижская 75-я средняя школа с 1 сентября будет преобразована в основную школу, а со следующего года эта участь постигнет шесть столичных средних школ, решил сегодня комитет по образованию, культуре и спорту Рижской думы.

В 75-й средней школе уже нет 10-го и 11-го классов, поэтому в этом году, когда выпустится 12-й класс, тип средней школы будет изменен на основную.

С 1 сентября 2025 года статус средней утратят Рижская 15-я средняя школа, Рижская 47-я средняя школа, Рижская 86-я средняя школа, Рижская 89-я средняя школа, Рижская Анниньмуйжская средняя школа и Рижская Кенгарагская средняя школы.

В этих школах больше нет 10-го класса.

Окончательное решение о преобразовании средних школ в основные должно быть принято на заседании Рижской думы.

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