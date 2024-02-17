Мэр рассказал, где в Риге построят новую школу

По словам мэра новая школа может появится на границе между Чиекуркалнсом и Межапарком.

Вилнис Кирсис отметил, что в этом районе есть спрос на учебное заведение.

"Да, определенные школы реформируются. Но полупустые школы - это не случай Риги. Есть места, где учебных заведений, наоборот, не хватает. Например, возьмём Межциемс, где строятся новые дома. Там нужны школы, потому что имеющаяся не способна удовлетворить потребности жителей. И в Межапарке такая же ситуация", - уверен столичный градоначальник.

Ранее сообщалось, что rомитет Рижской думы по образованию, культуре и спорту поддержал сегодня ликвидацию четырех основных школ и одного детского сада в столице.

С 31 августа этого года будет ликвидирована Рижская Белорусская основная школа имени Янки Купалы, которая будет присоединена к 86-й Рижской средней школе. Эти школы уже сейчас находятся в одном здании, и у них один директор.

Ликвидированы будут также Рижская Восточная основная школа, программы которой передадут Рижской средней школе Рейнхольда Шмелинга. Школа будет использовать оба здания.

Будет ликвидирована Рижская основная школа Балтмуйжас с передачей общеобразовательных программ Рижской Ильгюциемсской основной школе. В первый год использоваться будут оба здания.

Также планируется ликвидировать Рижскую основную школу имени Сергея Жолтока, передав реализацию общеобразовательных программ Рижской 93-й средней школе. Будут использоваться оба школьных здания - в нынешней школе имени Жолтока будут учиться начальные классы.

С 31 августа будет ликвидировано Рижское дошкольное учреждение Saulespuķe, которое присоединится к Рижской Даугавской основной школе.

С 1 сентября будет открыто Рижское дошкольное образовательное учреждение Auseklītis на улице Межциема, которое возьмет на себя реализацию программ дошкольного образования Детско-юношеского центра IK Auseklis.

ваа

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