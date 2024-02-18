"Команда феноменально работала": Расторгуев прокомментировал исторический успех

В воскресенье, 18 февраля, на чемпионате мира по биатлону в чешском городе Нове Мнесто на Мораве латвийский биатлонист Андрей Расторгуев завоевал серебряную медаль в соревнованиях на 15 км с общим стартом, добившись самого высокого результата в карьере и в истории латвийского биатлона.

До сих пор из латвийских спортсменов только Илмар Брицис сумел завоевать медали на чемпионатах мира: две бронзовые награды в 2001 году в индивидуальной гонке на 20 километров и в 2005 году в десятикилометровом спринте.

"Все, что могло случиться, произошло", - сказал Расторгуев в разговоре с Латвийским телевидением после финиша.

"Сегодня я был готов. Основная задача была стрелять. Надо стрелять, вариантов нет. Бояться нечего, времени больше нет..." - продолжил рассказ Расторгуев о ходе соревнований.

На этом чемпионате мира Расторгуев, а также Байба Бендика добились лучших результатов в карьере в нескольких соревнованиях, а также продемонстрировали отличную скорость на трассе.