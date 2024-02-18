"Команда феноменально работала": Расторгуев прокомментировал исторический успех

Сборная Латвии по биатлону феноменально поработала на чемпионате мира, завоевав серебряную медаль на 15-километровой дистанции с общим стартом, рассказал новый вице-чемпион мира Андрей Расторгуев.
В воскресенье, 18 февраля, на чемпионате мира по биатлону в чешском городе Нове Мнесто на Мораве латвийский биатлонист Андрей Расторгуев завоевал серебряную медаль в соревнованиях на 15 км с общим стартом, добившись самого высокого результата в карьере и в истории латвийского биатлона.
До сих пор из латвийских спортсменов только Илмар Брицис сумел завоевать медали на чемпионатах мира: две бронзовые награды в 2001 году в индивидуальной гонке на 20 километров и в 2005 году в десятикилометровом спринте.
"Все, что могло случиться, произошло", - сказал Расторгуев в разговоре с Латвийским телевидением после финиша.
"Сегодня я был готов. Основная задача была стрелять. Надо стрелять, вариантов нет. Бояться нечего, времени больше нет..." - продолжил рассказ Расторгуев о ходе соревнований.
На этом чемпионате мира Расторгуев, а также Байба Бендика добились лучших результатов в карьере в нескольких соревнованиях, а также продемонстрировали отличную скорость на трассе.
"Хотел поблагодарить команду, которая феноменально работала на протяжении всего чемпионата. Это было что-то фантастическое. Лыжи скользили, сам чувствовал себя хорошо, девочки и мальчики не только подбадривали и кричали, но и давали информацию", - рассказал Расторгуев.
В активе 35-летнего спортсмена несколько медалей чемпионата Европы и три медали Кубка мира, но ни одной медали чемпионата мира.
"Это была небольшая цель - но она достигнута", - подчеркнул Расторгуев.
Расторгуев также поблагодарил свою семью, тренеров и других людей, которые за эти годы внесли свой вклад в его карьеру.
На пресс-конференции Расторгуев не скрывал, что эта медаль для него очень много значит, ведь в ее завоевание было вложено много труда.
Чемпионом стал норвежец Йоханнес Тингнес Бе.
"Я об этом не думал, я был сосредоточен только на себе, а не на других биатлонистах", - сказал Расторгуев.
В продолжение сезона намечены еще четыре этапа Кубка мира, следующий из которых пройдет на рубеже февраля и марта в Осло.
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