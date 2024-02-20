"Два телефона перегрелись от поздравлений": Расторгуев на встрече в Рижском аэропорту

В коротком интервью TVNET GRUPA спортсмен сказал: "Внутри я переживал это несколько раз, где-то в сознании. Теперь этот момент настал. Теперь это по-настоящему".

Видео: Интервью с Андреем Расторгуевым (на латышском языке)

На вопрос, много ли он получил поздравлений, Расторгуев ответил:

"Я уже два телефона поменял, все перегреваются".

После слов журналиста о том, что спортсмен поставил высокую планку и должен продолжать стремиться к новым достижениям, Расторгуев сказал: "Да, здорово, что все ждут. Андрей тоже ждет. Будем ждать вместе".

Видео: Встреча Андрея Расторгуева в Рижском аэропорту

​Из латвийских спортсменов медали чемпионата мира до сих пор имел только Илмарс Брицис - две бронзы в 2001 году на индивидуальной дистанции в 20 километров и в 2005 году в спринте на десять километров.

Чемпионом стал норвежец Йоханнес Тиннес Бё, финишировавший за 34 минуты 50,2 секунды. Расторгуев был одним из двух спортсменов, стрелявших точно, и он финишировал с отставанием в 15,1 секунды. Менее чем через 18 секунд после Расторгуева финишировал француз Кентен Фийон Майе, проехавший один штрафной круг.