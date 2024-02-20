"Два телефона перегрелись от поздравлений": Расторгуев на встрече в Рижском аэропорту

В понедельник, 19 февраля, в Латвии встретили биатлониста Андрея Расторгуева, добившегося лучшего результата в истории латвийского биатлона - серебряной медали в масс-старте на 15 километров на чемпионате мира в Нове-Место. В аэропорту Расторгуев дал комментарий TVNET GRUPA.
В коротком интервью TVNET GRUPA спортсмен сказал: "Внутри я переживал это несколько раз, где-то в сознании. Теперь этот момент настал. Теперь это по-настоящему".
Видео: Интервью с Андреем Расторгуевым (на латышском языке)
На вопрос, много ли он получил поздравлений, Расторгуев ответил:
"Я уже два телефона поменял, все перегреваются".
После слов журналиста о том, что спортсмен поставил высокую планку и должен продолжать стремиться к новым достижениям, Расторгуев сказал: "Да, здорово, что все ждут. Андрей тоже ждет. Будем ждать вместе".
Видео: Встреча Андрея Расторгуева в Рижском аэропорту
Из латвийских спортсменов медали чемпионата мира до сих пор имел только Илмарс Брицис - две бронзы в 2001 году на индивидуальной дистанции в 20 километров и в 2005 году в спринте на десять километров.
Чемпионом стал норвежец Йоханнес Тиннес Бё, финишировавший за 34 минуты 50,2 секунды. Расторгуев был одним из двух спортсменов, стрелявших точно, и он финишировал с отставанием в 15,1 секунды. Менее чем через 18 секунд после Расторгуева финишировал француз Кентен Фийон Майе, проехавший один штрафной круг.
В продолжение сезона запланированы еще четыре этапа Кубка мира, следующий из которых пройдет в Осло на рубеже февраля и марта.