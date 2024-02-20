Два латвийских города вошли в топ лучших стратегий привлечения иностранных инвестиций

В исследовании "Города и регионы будущего Европы 2024", опубликованном изданием FDI Intelligence британской газеты Financial Times, Вентспилс и Елгава вошли в топ лучших стратегий привлечения иностранных инвестиций в категории микрогородов Европы.
Стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций (ĀTI) Вентспилса признана второй лучшей в Европе, уступив третьему по величине городу Ирландии Лимерику. Таким образом, Вентспилс в шестой раз признан одним из десяти лучших микрогородов Европы по вопросам стратегии привлечения ĀTI.
Елгава же в этом топе заняла шестое место.
Как сообщили агентству LETA в Вентспилсском самоуправлении, Вентспилс в контексте упомянутого исследования характеризуется индустриальным кластером с приспособленными для промышленного производства территориями, оснащенными коммунальными услугами и доступной для промышленного развития инфраструктурой. Самоуправление характеризует вентспилсскую бизнес-среду как дружественную, обещая предложить профессиональную и личную помощь для успешной реализации каждого проекта.
Конкурентоспособное предложение Вентспилса и стратегия стимулирования инвестиций, возможности поддержки предпринимательства, талантливая рабочая сила, высокое качество жизни и упорядоченная среда у моря за последний год принесли Вентспилсу значительные инвестиционные выгоды, гордится председатель Вентспилсской думы Янис Витолиньш ("Латвии и Вентспилсу").
Исследователи Financial Times по определенным критериям провели оценку, чтобы выявить наиболее успешные и многообещающие в привлечении инвестиций города и регионы Европы. Всего в этом году было оценено 509 заявок городов и регионов в пяти подкатегориях: "Экономический потенциал", "Человеческие ресурсы и образ жизни", "Рентабельность", "Совместимость" и "Дружелюбие к предпринимательству". А в категории привлечения иностранных инвестиций было подано 117 заявок (FDI Strategy).
В ходе оценки европейские города были сгруппированы в пять категорий: крупные города, большие города, города среднего размера, малые города и микрогорода. В группу микрогородов вошли города, население которых не превышает 100 000 человек.
Вентспилсское самоуправление считает, что результаты в оценке этого года достигнуты благодаря целенаправленной программе индустриализации, которую самоуправление начало еще в 2002 году. В свою очередь 13 февраля этого года Вентспилсское муниципальное учреждение "Вентспилсский порт" и центральное финансово-контрактное агентство заключили договор о реализации проекта "Создание индустриального парка национального значения - Вентспилс". По итогам проекта планируется привлечь инвесторов, что создаст не менее 115 новых рабочих мест.
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