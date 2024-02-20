Два латвийских города вошли в топ лучших стратегий привлечения иностранных инвестиций

Стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций (ĀTI) Вентспилса признана второй лучшей в Европе, уступив третьему по величине городу Ирландии Лимерику. Таким образом, Вентспилс в шестой раз признан одним из десяти лучших микрогородов Европы по вопросам стратегии привлечения ĀTI.

Елгава же в этом топе заняла шестое место.

Как сообщили агентству LETA в Вентспилсском самоуправлении, Вентспилс в контексте упомянутого исследования характеризуется индустриальным кластером с приспособленными для промышленного производства территориями, оснащенными коммунальными услугами и доступной для промышленного развития инфраструктурой. Самоуправление характеризует вентспилсскую бизнес-среду как дружественную, обещая предложить профессиональную и личную помощь для успешной реализации каждого проекта.

Конкурентоспособное предложение Вентспилса и стратегия стимулирования инвестиций, возможности поддержки предпринимательства, талантливая рабочая сила, высокое качество жизни и упорядоченная среда у моря за последний год принесли Вентспилсу значительные инвестиционные выгоды, гордится председатель Вентспилсской думы Янис Витолиньш ("Латвии и Вентспилсу").