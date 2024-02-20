В Эстонии раскрыта группа, которая нагнетала страх и рознь по заказу спецслужб РФ

Марго Паллосон, генеральный директор Полиции безопасности, обращается к тем, кто ведется на призывы к антиэстонской деятельности, с одним посланием. "Рано или поздно мы поймаем тех, кто пытается угрожать безопасности эстонского государства", - заверил Паллосон.

Российские спецслужбы уже много лет пытаются разными способами создать напряженность в Эстонии. По мнению Паллосона, раскольническая деятельность России в эстонском обществе не пользуется широкой поддержкой, и она не достигает своих целей. "Российскую спецслужбу не волнует судьба исполнителей, их используют как так называемый инструмент, и все последствия остаются только на их плечах".

Паллосон подтвердил, что некоторые вандалы были завербованы через социальные сети. "Наблюдательные люди уже оказали помощь, и я призываю вас сообщать в Полицию безопасности, если вы заметите, что кто-то ищет исполнителей таких нападений".

Подозреваемые в планировании и проведении преступных атак в Эстонии были арестованы в декабре, начале февраля, а последние - на прошлой неделе. Поскольку в настоящее время проводятся процессуальные действия по проверке подозрения и выяснению обстоятельств, более детально осветить расследование не представляется возможным. Уголовный процесс находится в ведении Государственной прокуратуры и осуществляется Департаментом Полиции безопасности.

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