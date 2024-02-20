VDD задержала мужчину, по поручению российских спецслужб осквернившего камень памяти легионеров

Служба госбезопасности (VDD) 8 февраля на пункте пограничного контроля в Патерниеки задержала лицо по подозрению в осуществленных по поручению российской спецслужбы провокационных действиях в памятных местах в Латвии, а также в других странах Балтии, сообщили в VDD.
Задержанное латвийской службой лицо является двойным гражданином Эстонии и России. VDD 8 февраля начала против него уголовный процесс по статье Уголовного закона, а именно за помощь российской спецслужбе в направленной против Латвии деятельности.
VDD получила информацию о том, что 29 января этого года лицо в Джукстской волости Тукумского края по поручению российской спецслужбы совершило осквернение памятного камня "Защитникам Курземской крепости - воинам латышского легиона", облив памятный камень красной краской.
В ходе расследования VDD тесно сотрудничает со службами-партнерами Литвы и Эстонии, так как есть подозрения, что лицо совершало идентичные действия в памятных местах и в других странах Балтии.
В качестве меры пресечения к подозреваемому применено заключение под стражу.
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