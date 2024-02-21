Уроженец Алуксне с громким скандалом в прошлом: путь Расторгуева к исторической медали

В минувшие выходные лучший биатлонист Латвии Андрей Расторгуев завоевал серебряную медаль в масс-старте на 15 километров на чемпионате мира в Нове-Место (Чехия). Каким был путь Расторгуева к исторической медали?
Из латвийских биатлонистов медали чемпионата мира до сих пор имел только Илмарс Брицис - две бронзы: в 2001 году на индивидуальной дистанции в 20 километров и в 2005 году в спринте на десять километров.
Так что чемпионат мира 2024 года в Нове-Место можно считать самым успешным за всю историю латвийского биатлона.
Несмотря на то, что в последние дни в Латвии заметен внезапный прирост в рядах любителей биатлона, имя Расторгуева давно известно тем, кто следит за латвийским спортом.
35-летний уроженец Алуксне далеко не новичок в этом виде спорта, и в его активе есть и другие заметные достижения. Расторгуев дебютировал на Кубке мира аж 15 лет назад и быстро закрепился в статусе перспективного биатлониста.
Андрей Расторгуев - участник Олимпийских игр 2010, 2014 и 2018 годов. На Олимпийских играх в Сочи он занял 9-е место в гонке преследования с одним промахом, первый и пока единственный раз в карьере попав в десятку лучших на Олимпиаде.
Кроме того, латвийский биатлонист несколько раз поднимался на пьедестал чемпионатов Европы - у него две бронзовые, одна серебряная и две золотые медали. В 2014 году в чешском Нове-Место он выиграл индивидуальную гонку, а в 2018-м в итальянской Валь-Риданне - спринт. Также на счету Расторгуева две бронзы на чемпионате мира 2010 года, который прошёл в Душники-Здруе (спринт на 10 км и гонка преследования на 12,5 км).
Есть в карьере Расторгуева и не самые приятные воспоминания - в 32 года он стал фигурантом громкого скандала с допингом.
В марте 2021 года биатлонист был дисквалифицирован на 18 месяцев за несоблюдение правила об обязательном уведомлении допинг-офицеров о своём местонахождении, а 1 сентября 2022 года Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил его апелляцию. Спортсмен нарушил данное правило трижды в течение года.
В итоге биатлонист был лишён золотой медали чемпионата Европы 2021 года, который прошёл в польском городе Душники-Здруй. Расторгуев выиграл индивидуальную гонку на 20 км.
Подобная дисквалификация заставила многих задуматься, сможет ли Расторгуев вернуться и есть ли вообще в этом смысл. Но, похоже, сам биатлонист ни сколько не сомневался и был твёрдо намерен доказать всем, что это не его спортивный предел.
Интересно, что именно в чешском Нове-Место латвийский биатлонист был отстранён от соревнований, а в 2024 году в этом же месте выиграл главную награду в жизни.
Заключительные три этапа Кубка мира по биатлону пройдут в Холменколлене (Норвегия), Солт-Лейк-Сити (США) и Кенморе (Канада) в конце февраля и начале марта. Ждём от Андрея новых достижений!
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