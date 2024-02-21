Звезда шведского биатлона: Не собираюсь поздравлять Расторгуева

Андрею Расторгуеву, завоевавшему серебряную медаль чемпионата мира по биатлону, напомнили о нарушении допинга, в результате которого он был вынужден отбывать 18-месячную дисквалификацию.
В воскресенье, 18 февраля, в Нове-Место Расторгуев завоевал серебряную медаль масс-старте на 15 километров, показав лучший результат в своей карьере и за всю историю Латвии на чемпионатах мира.
Хотя Расторгуева ни разу не уличили в употреблении допинга, допинг-контролерам трижды за 12 месяцев не удалось с ним связаться, поэтому в 2021 году ему на 18 месяцев запретили участвовать в соревнованиях.
Норвежец Йоханнес Тиннес Бё, выигравший масс-старт, сразу после соревнований поздравил Расторгуева с серебряной медалью.
Норвежский телеканал TV2 спросил Бе об этом темном этапе карьеры Расторгуева. "В биатлоне все возможно. Он выступает много лет. Получил штраф за недоступность для допинг-контролеров. Трудно сказать, почему так случилось. Если бы я получил два предупреждения, я бы уже отправился по этому адресу", - сказал Бе, выигравший на чемпионатах мира три золотые, три серебряные и одну бронзовую медали.
На вопрос, не кажется ли странной ситуация с латвийским биатлонистом, Бе ответил: "Может быть, немного. Мы, наверное, никогда не узнаем, почему он трижды был недоступен для допинг-контроля. Только он знает ответ".
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, занявший 23-е место в масс-старте на 15 километров, не является самым большим поклонником Расторгуева. "Я один из тех, кто считает, что наказания за допинг должны быть ужесточены. Я не собираюсь его поздравлять", - заявил Самуэльссон в интервью Aftonbladet.
Самуэльссон - один из лучших биатлонистов Швеции последних лет. На чемпионате мира в этом году он завоевал по одной золотой и одной бронзовой медали.
Когда TV2 спросил о дисквалификационном периоде самого Расторгуева, он не был многословен. "Я мало что об этом помню, потому что у меня нет на это настроения. Правда - не помню. Это было трудное время. Хочу поблагодарить свою девушку, которая была со мной все это время", - сказал он.
Медали чемпионата мира из латвийцев до сих пор имел только Илмар Брицис - две бронзы в 2001 году на индивидуальной дистанции 20 километров и в 2005 году в спринте на десять километров.
Галерея: Встреча Андрея Расторгуева в Рижском аэропорту
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