Звезда шведского биатлона: Не собираюсь поздравлять Расторгуева

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, занявший 23-е место в масс-старте на 15 километров, не является самым большим поклонником Расторгуева. "Я один из тех, кто считает, что наказания за допинг должны быть ужесточены. Я не собираюсь его поздравлять", - заявил Самуэльссон в интервью Aftonbladet.

Самуэльссон - один из лучших биатлонистов Швеции последних лет. На чемпионате мира в этом году он завоевал по одной золотой и одной бронзовой медали.

Когда TV2 спросил о дисквалификационном периоде самого Расторгуева, он не был многословен. "Я мало что об этом помню, потому что у меня нет на это настроения. Правда - не помню. Это было трудное время. Хочу поблагодарить свою девушку, которая была со мной все это время", - сказал он.

Медали чемпионата мира из латвийцев до сих пор имел только Илмар Брицис - две бронзы в 2001 году на индивидуальной дистанции 20 километров и в 2005 году в спринте на десять километров.

Галерея: Встреча Андрея Расторгуева в Рижском аэропорту

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