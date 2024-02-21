Две причины, почему стоит добавлять лимон при варке картофеля

Чтобы вареный картофель был вкусным, первое правило в процессе варки - добавить в воду соль. Но это не все.

Шеф-повар Раймонд Зоммерс в программе Šefu gaidījāt? рассказал, почему при варке картофеля будет нелишним добавить дольку лимона. На то есть две причины:

кислая среда помогает картофелю не перевариться; отварной овощ приобретет новые приятные вкусовые нюансы, которые сложно описать словами.

​Больше и подробнее - в программе (на латышском языке):

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!