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Две причины, почему стоит добавлять лимон при варке картофеля

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Фото статьи
Фото: Nastivan/Shutterstock.com

Отварной картофель - популярный гарнир, приготовление которого не требует особых знаний. Хорошая новость: мы часто можем научиться различным трюкам, способным поднять на новый уровень даже самые обычные блюда, пишет Receptes.lv.

Чтобы вареный картофель был вкусным, первое правило в процессе варки - добавить в воду соль. Но это не все. 

Шеф-повар Раймонд Зоммерс в программе Šefu gaidījāt? рассказал, почему при варке картофеля будет нелишним добавить дольку лимона. На то есть две причины: 

  1. кислая среда помогает картофелю не перевариться; 
  2. отварной овощ приобретет новые приятные вкусовые нюансы, которые сложно описать словами.

​Больше и подробнее - в программе (на латышском языке):

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