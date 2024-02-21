Отварной картофель - популярный гарнир, приготовление которого не требует особых знаний. Хорошая новость: мы часто можем научиться различным трюкам, способным поднять на новый уровень даже самые обычные блюда, пишет Receptes.lv.
Две причины, почему стоит добавлять лимон при варке картофеля
Чтобы вареный картофель был вкусным, первое правило в процессе варки - добавить в воду соль. Но это не все.
Шеф-повар Раймонд Зоммерс в программе Šefu gaidījāt? рассказал, почему при варке картофеля будет нелишним добавить дольку лимона. На то есть две причины:
- кислая среда помогает картофелю не перевариться;
- отварной овощ приобретет новые приятные вкусовые нюансы, которые сложно описать словами.
Больше и подробнее - в программе (на латышском языке):
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