Видео ⟩ "Хотим успокоить всех", - роддом ответил на письмо министра здравоохранения

Рижский роддом прокомментировал призывы Министерства здравоохранения к Рижскому самоуправлению, в которых усомнились в соответствии здания современным требованиям и потребовали существенных изменений в обслуживании пациентов травматологии в Риге.
В аккаунте роддома в Facebook опубликовано видео, на котором председатель правления учреждения Санта Маркова прокомментировала письмо, присланное в самоуправление.
Маркова подтверждает, что в связи с призывом ведомства поступило несколько взволнованных вопросов.
"Поэтому, как председатель правления роддома и врач, работающая в этом учреждении более 30 лет, с наибольшей ответственностью могу утверждать, что ничего не изменилось - мы по-прежнему являемся самым современным, безопасным, и соответствующим европейским стандартам учреждением для проведения родов в Латвии", - говорит Маркова на видео.
"Я уверенно могу утверждать, что нет более знающих врачей и более тщательных и грамотных акушерок, чем в роддоме", - добавила Маркова.
Маркова подчеркнула, что в то время, когда жители беспокоятся о низких показателях рождаемости в Латвии, заявления, которые среди матерей "способствуют росту напряженности и тревожности" и "способствуют недоверию к врачам", "не совсем продуманы".
Как сообщалось, в письме столичной думе министр здравоохранения Хосам Абу Мери отмечает, что намерен существенно изменить организацию здравоохранения, чтобы в долгосрочной перспективе обеспечить доступные и качественные медицинские услуги населению, а также устойчивость и жизнеспособность системы здравоохранения.
Одной из целей планируемой реформы является эффективное управление сетью больниц, единое руководство клиническими больницами и мониторинг качества медицинского обслуживания в стране.
Министр отмечает, что в Риге стационарную травматологическую и ортопедическую помощь оказывают три больницы - Рижская Восточная клиническая университетская больница, государственная Больница травматологии и ортопедии и 2-я Рижская больница. Однако в дальнейшем, по мнению министра, развивать финансируемые государством услуги в области травматологии и ортопедии нужно в Клинической университетской больнице имени Страдиня и в Восточной больнице.
Министр также указал на проблемы с услугами Рижского роддома. По его мнению, в отношении ухода за роженицами роддом не является безопасным местом, отвечающим современным требованиям.
Ответы на поставленные проблемы министр попросил мэра Риги Вилниса Кирсиса предоставить до 29 февраля.
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