Видео ⟩ "Хотим успокоить всех", - роддом ответил на письмо министра здравоохранения

В аккаунте роддома в Facebook опубликовано видео, на котором председатель правления учреждения Санта Маркова прокомментировала письмо, присланное в самоуправление.

Маркова подтверждает, что в связи с призывом ведомства поступило несколько взволнованных вопросов.

"Поэтому, как председатель правления роддома и врач, работающая в этом учреждении более 30 лет, с наибольшей ответственностью могу утверждать, что ничего не изменилось - мы по-прежнему являемся самым современным, безопасным, и соответствующим европейским стандартам учреждением для проведения родов в Латвии", - говорит Маркова на видео.

"Я уверенно могу утверждать, что нет более знающих врачей и более тщательных и грамотных акушерок, чем в роддоме", - добавила Маркова.

Маркова подчеркнула, что в то время, когда жители беспокоятся о низких показателях рождаемости в Латвии, заявления, которые среди матерей "способствуют росту напряженности и тревожности" и "способствуют недоверию к врачам", "не совсем продуманы".