Минздрав сомневается, что Рижский роддом соответствует современным требованиям

Министерство здравоохранения обратилось к Рижскому самоуправлению с призывом изменить оказание травматологической помощи в Риге и выразило сомнения в соответствии Рижского роддома современным требованиям.
В письме столичной думе министр здравоохранения Хосам Абу Мери отмечает, что намерен существенно изменить организацию здравоохранения, чтобы в долгосрочной перспективе обеспечить доступные и качественные медицинские услуги населению, а также устойчивость и жизнеспособность системы здравоохранения.
Одной из целей планируемой реформы является эффективное управление сетью больниц, единое руководство клиническими больницами и мониторинг качества медицинского обслуживания в стране.
Министр отмечает, что в Риге стационарную травматологическую и ортопедическую помощь оказывают три больницы - Рижская Восточная клиническая университетская больница, государственная Больница травматологии и ортопедии и 2-я Рижская больница. Однако в дальнейшем, по мнению министра, развивать финансируемые государством услуги в области травматологии и ортопедии нужно в Клинической университетской больнице имени Страдиня и в Восточной больнице.
Министр также указал на проблемы с услугами Рижского роддома. По его мнению, в отношении ухода за роженицами роддом не является безопасным местом, отвечающим современным требованиям.
Ответы на поставленные проблемы министр попросил мэра Риги Вилниса Кирсиса предоставить до 29 февраля.
Письмо министра обсуждалось в комитете по социальным делам Рижской думы, где были высказаны разные мнения о заявлениях главы Минздрава, особенно в отношении Рижского роддома. Было отмечено, что в настоящее время роддом является единственным медицинским учреждением в стране с интегрированной системой управления качеством, которая соответствует пяти стандартам.
Бывший руководитель комитета по социальным делам Виестур Клейнбергс поставил под сомнение способность Минздрава стратегически планировать предоставление услуг и способность понимать разницу между региональными больницами, в которые вложены огромные средства, и столичными больницами, в которые государство не вложило ни одного евро.
Клейнбергс напомнил, что мест в рижских больницах не хватает с 2010 года именно после решения Минздрава не предоставлять круглосуточную неотложную помощь в 1-й Рижской больнице. С тех пор больница оказывает только амбулаторную помощь, услуги дневного стационара и проводит диагностику.
Он также указал на непродуманные решения во время пандемии Covid-19, когда в 1-й и 2-й больницах были созданы койки для больных коронавирусом, и 2-я больница перестала оказывать травматологические услуги. В этот период государственная Больница травматологии и ортопедии была перегружена, тогда как места для больных Covid-19 в 1-й больнице не были заполнены.
Сегодня на пресс-конференции перед заседанием Рижской думы мэр Вилнис Кирсис сказал, что у него была встреча с министром, на которой обсуждались упомянутые вопросы, и министр информировал его о своих планах.
Кирсис отметил, что это тема для размышлений и многие аргументы министра достаточно логичны. Однако у столичного самоуправления есть и свои интересы, и оно не хочет оказаться в беспомощной ситуации и полностью зависеть от государства.
По словам мэра, преобразования в столичных медицинских учреждениях - не тот вопрос, который можно решить сразу, поэтому ожидаются дискуссии, чтобы найти оптимальное решение.
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