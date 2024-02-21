Минздрав сомневается, что Рижский роддом соответствует современным требованиям

Бывший руководитель комитета по социальным делам Виестур Клейнбергс поставил под сомнение способность Минздрава стратегически планировать предоставление услуг и способность понимать разницу между региональными больницами, в которые вложены огромные средства, и столичными больницами, в которые государство не вложило ни одного евро.

Клейнбергс напомнил, что мест в рижских больницах не хватает с 2010 года именно после решения Минздрава не предоставлять круглосуточную неотложную помощь в 1-й Рижской больнице. С тех пор больница оказывает только амбулаторную помощь, услуги дневного стационара и проводит диагностику.

Он также указал на непродуманные решения во время пандемии Covid-19, когда в 1-й и 2-й больницах были созданы койки для больных коронавирусом, и 2-я больница перестала оказывать травматологические услуги. В этот период государственная Больница травматологии и ортопедии была перегружена, тогда как места для больных Covid-19 в 1-й больнице не были заполнены.

Сегодня на пресс-конференции перед заседанием Рижской думы мэр Вилнис Кирсис сказал, что у него была встреча с министром, на которой обсуждались упомянутые вопросы, и министр информировал его о своих планах.

Кирсис отметил, что это тема для размышлений и многие аргументы министра достаточно логичны. Однако у столичного самоуправления есть и свои интересы, и оно не хочет оказаться в беспомощной ситуации и полностью зависеть от государства.

По словам мэра, преобразования в столичных медицинских учреждениях - не тот вопрос, который можно решить сразу, поэтому ожидаются дискуссии, чтобы найти оптимальное решение.

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