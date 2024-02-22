Легенда "Барселоны" приговорен к 4 годам тюрьмы за изнасилование

Суд также постановил, что Алвес должен выплатить пострадавшей 150 000 евро.

Суд посчитал доказанным, что потерпевшая не давала согласия на секс, а факт изнасилования кроме ее показаний подтверждают другие доказательства.

Сначала Алвес отрицал обвинения, однако позднее заявил, что секс с пострадавшей был - с ее согласия. Прокурор добивался, чтобы футболисту дали девять лет тюрьмы, пишет "Медуза".

Как сообщалось, 40-летний Алвес был арестован по подозрению в сексуальных домогательствах к 23-летней девушке в ночном клубе Sutton 30 декабря. Это произошло в Барселоне примерно в 10 утра по местному времени.

Ранее неназванная женщина обвинила Алвеса в том, что он без её согласия залез рукой к ней под нижнее бельё. По словам женщины, она сообщила об инциденте сотрудникам службы безопасности, но Алвес к тому моменту уже ушёл.

Заявление о домогательствах женщина подала 2 января, а 20 января Алвес должен был явиться в полицейский участок Лес-Кортс в каталонской столице для допроса. Позже стало известно, что Алвес приговорён к временному содержанию в тюрьме без права освобождения под залог.

Сам Алвес тогда подтвердил, что был в клубе Sutton 30 декабря, но опроверг, что допустил непозволительное поведение.

За время своей карьеры Алвес выступал в Европе за "Севилью", "Ювентус", "Барселону" и "ПСЖ". В 2022 году футболист заключил контракт с мексиканским клубом "Пумас", который расторг контракт с бразильским защитником после секс-скандала.

В составе сборной Бразилии Алвес два раза выигрывал Кубок конфедераций и Кубок Америки. Кроме того, он выиграл Олимпиаду-2021. Защитник является самым титулованным футболистом в истории - на его счету 43 трофея.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!