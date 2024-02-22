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Видео ⟩ В Риге за осквернение флага Украины задержан мужчина

rus.tvnet.lv
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Сотрудник Госполиции
Сотрудник Госполиции Фото: Ivars Soikāns/LETA

Государственная полиция в Риге задержала мужчину, который испачкал обувью флаг Украины у рынка в Вецмилгрависе.

В ходе мониторинга медиапространства полиция 18 февраля в социальной сети Х заметила видео, на котором мужчина ногами пачкает и пинает размещенное на рекламном стенде изображение украинского флага, сообщает агентство LETA. Был начат уголовный процесс по факту хулиганства, в среду мужчина 1984 года рождения был задержан, свою вину в совершении преступления он признал.

Упомянутый мужчина ранее уже попадал в поле зрения полиции в связи с агрессивным поведением. Полиция примет решение о мере пресечения в виде заключения под стражу.

За хулиганство грозит лишение свободы на срок до двух лет, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.

Как уже сообщалось, на видео, размещенном в социальных сетях, видно, как мужчина вытирает свою уличную обувь об украинский флаг возле рынка в Вецмилгрависе. Инцидент заснял сам нарушитель.

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