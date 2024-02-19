Видео ⟩ В Вецмилгрависе мужчина вытер ноги о плакат в виде флага Украины; полиция начала проверку

После публикации видео, снятого нарушителем, Государственная полиция начала ведомственную проверку по факту вытирания обуви об украинский флаг, сообщили агентству LETA в полиции.
На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как мужчина вытирает свою уличную обувь об украинский флаг возле рынка в Вецмилгрависе.
Valsts policija par notikušo ir informēta. Policija ir uzsākusi resorisko pārbaudi un skaidro notikušā apstākļus.— Valsts policija (@Valsts_policija) February 19, 2024
Инцидент заснял сам нарушитель.
Это уже не первый случай в Вецмилгрависе за последнее время. Так, утром 15 февраля там был сорван баннер с украинским флагом.
Представитель Рижской муниципальной полиции Эрика Верзе сообщила RUS TVNET, что полиция в данный момент выясняет обстоятельства происшествия и устанавливает личности тех, кто мог быть причастен к этому.
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