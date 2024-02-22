Фото ⟩ В соцсетях объявили свой конкурс логотипа Rīgas satiksme

Профиль в Instagram @izglab_rigas_satiksmes_logo, число подписчиков которого уже перевалило за тысячу, стремительно завоевывает популярность в Instagram. В этом аккаунте публикуются улучшенные и альтернативные версии нового логотипа от графических дизайнеров.

Версии логотипов Rīgas satiksme Фото: скриншот/Instagram

В то же время Instagram-профиль @tandeems_works, который позиционирует себя как творческая конкурсная площадка для искателей идей и генераторов идей, объявил конкурс на разработку нового логотипа Rīgas satiksme. Отправить свою версию логотипа можно до 25 февраля. Обещается, что "лучший дизайн отправится на дальнейшую миссию по сбору голосов на платформе ManaBalss.lv".