Фото ⟩ В соцсетях объявили свой конкурс логотипа Rīgas satiksme

Rīgas satiksme (RS), отмечая 21-й день рождения предприятия, наконец-то попрощалось со своим старым логотипом, под которым компания была известна уже 20 лет. Форма старого лого и желто-красный цвет были заменены на совершенно новые. Зеленый цвет символизирует новые электробусы, а темно-синий уже используется в большинстве видов общественного транспорта. Такие изменения идентичности часто вызывает споры, а в случае с RS люди поспешили высказать свое мнение в социальных сетях и даже запустили собственный конкурс.
Профиль в Instagram @izglab_rigas_satiksmes_logo, число подписчиков которого уже перевалило за тысячу, стремительно завоевывает популярность в Instagram. В этом аккаунте публикуются улучшенные и альтернативные версии нового логотипа от графических дизайнеров.
В то же время Instagram-профиль @tandeems_works, который позиционирует себя как творческая конкурсная площадка для искателей идей и генераторов идей, объявил конкурс на разработку нового логотипа Rīgas satiksme. Отправить свою версию логотипа можно до 25 февраля. Обещается, что "лучший дизайн отправится на дальнейшую миссию по сбору голосов на платформе ManaBalss.lv".
После того как Rīgas satiksme сообщило о замене логотипа, многие подвергли его резкой критике. Например, кинорежиссер и специалист по коммуникациям Каспарс Курсишс на платформе Х назвал смену логотипа бренда ошибкой, пояснив, что "бренд играет огромную роль в привлечении клиентов в RS, абсурдно игнорировать это на уровне руководства. Если нет понимания этого, то наверняка его и не хватает во многих других важных для клиентов вопросах".
Izdarīt @Rigassatiksme_ pašreizējo kļūdu ir graujoši, jo padara Rīgas ST par vēl lielāku joku.— Kaspars Kursišs (@kurkaspars) February 21, 2024
Zīmolam ir milzīga loma klientu piesaistē ST, to ignorēt ir absurds vadības līmenī. Ja nav izpratnes par šo, tad noteikti tās trūkst daudzos citos klientiem būtiskos jautājumos. https://t.co/K2VPvCQQAx
Пользователи Х также утверждают, что логотип не соответствует современной эстетике и похож на созданный в 2005 году логотип, символизирующий "мотальщиц клубков и вязальщиц в трамвае".
Pirmais @Rigassatiksme_ logo simbolizēja gliemezi, kas atbilst realitātei. Bet ko simbolizē jaunais logo? Es ceru, ka kamolā tinējus un adītājas tramvajā. pic.twitter.com/DIE8LrzpB9— lolita tomsone 💛💙 (@lolifish) February 20, 2024
Rīgas satiksmes jaunā identitāte tāda, it kā ārā būtu 2005. ... https://t.co/pZmhGmkhQr pic.twitter.com/9fjhrMiB3C— Toms Zariņš (@zarinstoms) February 20, 2024
Исследователь и преподаватель Фредерикс Озолс также заметил языковую ошибку в новом логотипе:
"Одна из стилистических ошибок называется тавтологией или избыточностью. В отличие от английского join/connect together`, в латышском то же самое выражается одним словом savienot — соединим город! Отдельно соединить невозможно. Кроме того, он более ясный, более прямой и, следовательно, более говорящий".
Vienu no stila kļūdām sauc par tautoloģiju jeb liekvārdību. Atšķirībā no angļu join/connect together' latviešu valodā to pašu izsaka vienā vārdā "savienot" - savienosim pilsētu! Savienot atsevišķi - tāpat nav iespējams. Turklāt tā ir arī skaidrāk, tiešāk un tādēļ jo uzrunājošāk. pic.twitter.com/NiiExcVush— Frederiks Ozols (@incaustum) February 20, 2024
Существует также вариант, который предлагает вам насладиться общественным транспортом Риги неторопливо:
Jaunais Rīgas Satiksmes logo: https://t.co/irgAMp3Zse pic.twitter.com/CR1N2T91eP— Vogēzi (@vogezija) February 20, 2024
Напомним, 20 февраля предприятие Rīgas satiksme сменило логотип. Известно, что введение нового бренда будет происходить постепенно в течение двух лет без дополнительных затрат.
Сначала новый бренд будет внедрен в электронные документы. В свою очередь, в общественном транспорте, как и в печатной продукции, новый логотип будет заменяться по мере износа предыдущего.
На разработку нового логотипа потрачено 13 000 евро.
Прошлое лого Rīgas satiksme было создано в 2003 году, таким образом, с момента его введения прошло уже более 20 лет и логотип устарел. Кроме того, используемая в повседневной жизни цветовая гамма со временем изменилась и перестала быть единой.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!