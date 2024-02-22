LHF приостановила лицензии семи хоккеистов, участвующих в играх в России

Латвийская федерация хоккея (LHF) приостановила действие лицензий тех хоккеистов, которые в этом месяце отправились на виртуальные и очные спортивные игры в России, сообщили в LHF.
На так называемых Играх будущего, проходящих в Казани, в состав команды Baltic Select вошли Эрвин Муштуков, Кирилл Тамбиев, Павел Горошков, Мартин Лавров, Алексей Попов, Алисер Мубаракшин Алисер Мубаракшин и Никита Зантманс.
Видео: Игры будущего в России
"В связи с прозвучавшей информацией об участии некоторых латвийских игроков в фестивале "Игры будущего", организованном в России, LHF приостановила действие лицензий этих хоккеистов", - говорится в сообщении LHF.
В этом сезоне в соревнованиях под эгидой LHF играли только Лавров, который в начале месяца был в составе вильнюсской команды Hockey Punks Хоккейной лиги Optibet (OHL), а также Горошков, выступавший под эгидой клуба Kurbada в Молодежной хоккейной лиге развития (JAHL).
В Играх будущего, которые открывал российский диктатор Владимир Путин, спортсмены соревнуются как в виртуальной среде, так и на спортивной площадке.
Из этих латвийских хоккеистов в России в этом сезоне играет только защитник Мубаракшин, который последние три года выступает в составе казанского "Барса" Высшей хоккейной лиги России (ВХЛ).
❗️❗️❗️Saskaņā ar izskanējušo informāciju par atsevišķu Latvijas spēlētāju piedalīšanos Krievijā rīkotajā Nākotnes spēļu festivālā, Latvijas Hokeja federācija apturējusi šo hokejistu licenču darbību.— LV Hokeja federācija (@lhf_lv) February 22, 2024
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