LHF приостановила лицензии семи хоккеистов, участвующих в играх в России

На так называемых Играх будущего, проходящих в Казани, в состав команды Baltic Select вошли Эрвин Муштуков, Кирилл Тамбиев, Павел Горошков, Мартин Лавров, Алексей Попов, Алисер Мубаракшин Алисер Мубаракшин и Никита Зантманс.

Видео: Игры будущего в России

"В связи с прозвучавшей информацией об участии некоторых латвийских игроков в фестивале "Игры будущего", организованном в России, LHF приостановила действие лицензий этих хоккеистов", - говорится в сообщении LHF.

В этом сезоне в соревнованиях под эгидой LHF играли только Лавров, который в начале месяца был в составе вильнюсской команды Hockey Punks Хоккейной лиги Optibet (OHL), а также Горошков, выступавший под эгидой клуба Kurbada в Молодежной хоккейной лиге развития (JAHL).

В Играх будущего, которые открывал российский диктатор Владимир Путин, спортсмены соревнуются как в виртуальной среде, так и на спортивной площадке.

Из этих латвийских хоккеистов в России в этом сезоне играет только защитник Мубаракшин, который последние три года выступает в составе казанского "Барса" Высшей хоккейной лиги России (ВХЛ).

❗️❗️❗️Saskaņā ar izskanējušo informāciju par atsevišķu Latvijas spēlētāju piedalīšanos Krievijā rīkotajā Nākotnes spēļu festivālā, Latvijas Hokeja federācija apturējusi šo hokejistu licenču darbību. — LV Hokeja federācija (@lhf_lv) February 22, 2024

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