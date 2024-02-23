"У любого издевательства есть предел": Макаревич, Noize MC и другие требуют выдать тело Навального

Прошла неделя со дня трагической смерти оппозиционного российского политика Алексея Навального. Причины его гибели до сих пор неясны, а тело не выдано родным. Его вдова Юлия Навальная в понедельник объявила о том, что продолжит дело мужа, и обратилась к мировому сообществу с призывом сплотиться и победить "ужасающий режим, который сейчас в России". Мать Навального записала новое обращение, в котором говорит, что ее "шантажируют и ставят ей условия, где, когда и как должен быть похоронен Алексей".