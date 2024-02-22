"По закону они должны были сразу же отдать мне тело Алексея, но они этого не сделали, - рассказала женщина в видеоролике. - Вместо этого они шантажируют меня, ставят мне условия — где, когда и как должен быть похоронен Алексей".

Видео: Обращение Людмилы Навальной

Людмила Навальная рассказала, что при ней "им приходят приказы то ли из Кремля, то ли из Следственного комитета". По ее словам, похоронить оппозиционера хотят тайно и без прощания. "Они хотят привести меня на окраину кладбища, к свежей могиле и сказать: вот здесь лежит ваш сын. Я на это не согласна", - рассказала женщина.