Мать политика Алексея Навального Людмила записала ролик, в котором рассказала, что следователи показали ей тело сына и начали выдвигать условия о том, "где, как и когда" он должен быть похоронен. В случае отказа, по словам женщины, ей стали угрожать "что-то сделать" с телом умершего оппозиционера.
"По закону они должны были сразу же отдать мне тело Алексея, но они этого не сделали, - рассказала женщина в видеоролике. - Вместо этого они шантажируют меня, ставят мне условия — где, когда и как должен быть похоронен Алексей".
Видео: Обращение Людмилы Навальной
Людмила Навальная рассказала, что при ней "им приходят приказы то ли из Кремля, то ли из Следственного комитета". По ее словам, похоронить оппозиционера хотят тайно и без прощания. "Они хотят привести меня на окраину кладбища, к свежей могиле и сказать: вот здесь лежит ваш сын. Я на это не согласна", - рассказала женщина.
"Я хочу, чтобы и у вас, кому Алексей дорог, для кого его смерть стала личной трагедией, была возможность с ним проститься. Я записываю этот ролик, потому что они начали мне угрожать. Глядя мне в глаза, они говорят, что если я не соглашусь на тайные похороны, они что-то сделают с телом моего сына, - рассказала Навальная. - Следователь открыто мне сказал: время работает не на вас, труп разлагается".
Женщина сказала, что не хочет "особых условий" и требует немедленно отдать ей тело сына.
Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш со ссылкой на документ, который показали Людмиле Навальной сообщила, что в медицинском заключении о смерти Навального сказано, что причины его смерти - естественные. Также Ярмыш рассказала, что следователи провели вскрытие тела Навального.
"По крайней мере, готово медицинское заключение с причиной", - написала Ярмыш.
Контекст
Как сообщило интернет-издание "Медуза", Навальный умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Об его смерти сообщило местное управление Федеральной службы исполнения наказаний.
Как заявило учреждение, Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Были проведены реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали, и врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть политика.
Алексею Навальному было 47 лет.
Источник российского пропагандистского телеканала RT назвал причиной предполагаемой смерти Навального оторвавшийся тромб.
14 февраля пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщала, что Навального в 27-й раз за время заключения отправили в штрафной изолятор.
Навальный находился в заключении с января 2021 года - после того как вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления веществом из группы "Новичок". После этого суд заменил политику условный срок на реальный по делу "Ив Роше". В 2022 году суд приговорил Навального к девяти годам колонии общего режима, обвинив его в мошенничестве при сборе донатов и "неуважении" к суду. В 2023 году суд вынес еще один приговор Навальному по делу об организации "экстремистского сообщества" - политику назначили 19 лет колонии особого режима.
Сначала Навальный находился в колонии во Владимирской области, но в декабре его перевели в колонию "Полярный волк" в Ямало-Ненецком автономном округе.
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