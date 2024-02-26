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«Мы надеемся получить фотографии и провести оценку структуры и всего внешнего оборудования, — сказал Алтемус журналистам. — Пока что у нас есть довольно много оперативных возможностей, даже несмотря на то, что аппарат опрокинулся. Это очень радует, и мы продолжаем операцию на поверхности».

Спутник космического агентства США под названием Lunar Reconnaissance Orbiter в эти выходные будет искать «Одиссея», чтобы подтвердить его местонахождение.

В поисках льда

Местом для посадки была выбрана покрытая кратерами местность рядом с горной грядой Малаперт, высота которой составляет пять километров.

Это самая южная точка Луны, где когда-либо садились летательные аппараты.

НАСА рассматривает возможность через 5-6 лет высадить на этом месте экипаж в рамках своей программы «Артемида».

В данном районе есть несколько глубоких кратеров, куда никогда не проникает солнечный свет, и ученые полагают, что в них может находиться замерзшая вода.

«Лед действительно важен, если мы сможем обнаружить его на поверхности Луны и воспользоваться им, нам надо будет брать с собой в полет меньше материалов», — объясняет глава отдела планетологии НАСА Лори Глейз.

По словам ученых, лед решил бы не только проблему с питьевой водой, но из него можно будет извлекать кислород и водород для топлива и для дыхательных аппаратов астронавтов.

Вредоносная пыль

«Одиссей» оснащен приборами НАСА, которые, по словам экспертов, сочетают в себе передовые разработки в области технологий и науки.

Основным исследованием данной миссии будет изучение поведения лунной пыли. По словам астронавтов программы «Апполон», побывавших на Луне, именно пыль всегда была главным препятствием в выполнении миссий — она царапает и засоряет оборудование.

Ученые постараются лучше разобраться в динамике оседания пыли.

Лишь нескольким странам удавалось успешно сажать свои космические аппараты на Луну. Кроме США, это сделали бывший СССР, Китай, Индия и Япония.