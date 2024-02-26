Фестиваль почти голых в Японии. Впервые за тысячу лет в нем приняли участие женщины

Море кричащих, почти голых мужчин пихаясь и толкаясь, движется в сторону святилища. "Уошои! Уошои!" — кричат они — "идем, идем".
За 1250 лет проведения Хадака-мацури, или Фестиваля наготы, эта сцена в святилище Кономия в центральной Японии почти не менялась.
Однако в этом году фестиваль ждали перемены.
Вдали от толкающихся и кричащих мужчин собирается группа женщин — они будут первыми в истории участницами фестиваля.
Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.
В Японии женщинам непросто найти место в сферах, где традиционно доминировали мужчины. В прошлом году страна заняла 125-е место из 146 в индексе гендерного неравенства Всемирного экономического форума.
"Женщины всегда очень много работали, чтобы поддержать мужчин на фестивале", — объясняет Ацуко Тамакоси, чья семья принимает участие в организации празднества в Кономия уже несколько поколений.
Но идея принять участие в фестивале, в ходе которого мужчины пытаются отогнать злых духов, а затем молятся о счастье в святилище, похоже, никогда раньше не возникала.
По словам Нарухито Цуноды, собственно, запрета для женщин никогда не существовало — просто об этом никто никогда не спрашивал.
"Я считаю, что самое главное, чтобы фестиваль был веселым для всех. Думаю, Бог тоже был бы счастлив", — сказал он агентству Reuters.
Однако не все общество приняло идею гендерного равенства на фестивале Хадака-мацури.
"Многие были обеспокоены (нашим участием) — говорили: "Что женщины делают на мужском фестивале?", "Это мужской фестиваль, это серьезно", — объясняет 56-летняя Тамакоси. — Но мы все были едины в том, что хотели это сделать. Мы верили, что Бог не осудит нас, если мы будем искренними".
Традиционно участники Хадака-мацури надевают минимум одежды. Обычно японская набедренная повязка фундоси, некоторые, хотя таких и немного, обнажены полностью.
Женщины, однако, одеты в короткие халаты хаппи и белые шорты.
В общей толпе мужчин, идущих в святилище, они не пойдут, и толкаться локтями за право прикоснуться к Син Отоко, или "мужскому божеству" — человеку, выбранному на эту роль, тоже не будут, хотя прикосновение к нему, согласно традиции, должно отгонять злых духов.
Но это не отменяет значимости момента.
"Я чувствую, что времена наконец-то изменились, — говорит Юмико Фудзиэ в интервью Би-би-си. — Но я также чувствую ответственность".
Участвуя в Хадака-мацури, женщины не только ломают гендерные барьеры, но и способствуют поддержанию традиции.
На этой неделе участники фестиваля, проходившего в храме Кокусеки на севере Японии, заявили, что он станет последним — для его продолжения просто не хватает молодых людей.
Население Японии стремительно стареет. В прошлом году впервые возраст примерного каждого десятого жителя страны перевалил за 80 лет. При этом коэффициент рождаемости составляет всего 1,3 ребенка на одну женщину, а в прошлом году во всей стране со 125-милионным населением родилось всего 800 тысяч детей.
Во время нынешнего праздника женщины выстроились двумя параллельными линиями. Они несут длинные бамбуковые шесты, обмотанные переплетенными красными и белыми лентами.
Ацуко Тамакоси идет впереди — она дует в свисток, задавая ритм возгласам, которые они десятилетиями слышали от мужчин.
"Уошои! Уошои!", — кричат женщины.
К фестивалю они готовились неделями, и теперь, понимая, что на них устремлены взгляды не только зрителей, но и СМИ, нервно улыбаются.
Из толпы зрителей раздаются возгласы поддержки, некоторые кричат "Продолжайте!"
Женщины входят во двор синтоистского святилища Кономия и в них, как и в мужчин, летят брызги холодной воды. Их подношение принято, женщины завершают церемонию традиционным приветствием: два поклона, два хлопка и последний поклон.
Церемония окончена, а после нее наступает осознание важности момента. Женщины разражаются радостными возгласами, они прыгают и обнимают друг друга, плача. "Спасибо! Спасибо!" — говорят они друг другу, а толпа аплодирует им.
"Я так расплакалась, — говорит Мичико Икай. — Я была не уверена, что смогу принять участие, но теперь я чувствую, что чего-то добилась".
Выходящих из святилища женщин приветствуют зрители, корреспонденты торопятся взять у них интервью. Те охотно соглашаются.
"Я это сделала. Я так счастлива, — говорит Минеко Акахори в интервью Би-би-си. — Я очень благодарна за то, что впервые смогла принять участие как женщина".
Ее подруга Минако Андо добавляет, что «стать первой, кто сделал что-то подобное, — это просто здорово».
"Времена меняются", — говорит Хиромо Маэда. Ее семья уже 30 лет содержит местную гостиницу, в которой останавливаются некоторые из мужчин-посетителей фестиваля.
"Я думаю, что наши молитвы и пожелания остаются неизменными, неважно, мужчина это или женщина", — добавляет она.
Ацуко Тамакоси, сыгравшая столь важную роль в организации женской части фестиваля, испытывает одновременно и радость, и облегчение.
"Мой муж всегда принимал участие в этом фестивале, — рассказывает она Би-би-си. — А я всегда была зрителем. Сейчас меня переполняют благодарность и счастье".