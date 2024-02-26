Фестиваль почти голых в Японии. Впервые за тысячу лет в нем приняли участие женщины

По словам Нарухито Цуноды, собственно, запрета для женщин никогда не существовало — просто об этом никто никогда не спрашивал.

"Я считаю, что самое главное, чтобы фестиваль был веселым для всех. Думаю, Бог тоже был бы счастлив", — сказал он агентству Reuters.

Однако не все общество приняло идею гендерного равенства на фестивале Хадака-мацури.

"Многие были обеспокоены (нашим участием) — говорили: "Что женщины делают на мужском фестивале?", "Это мужской фестиваль, это серьезно", — объясняет 56-летняя Тамакоси. — Но мы все были едины в том, что хотели это сделать. Мы верили, что Бог не осудит нас, если мы будем искренними".

Традиционно участники Хадака-мацури надевают минимум одежды. Обычно японская набедренная повязка фундоси, некоторые, хотя таких и немного, обнажены полностью.

Женщины, однако, одеты в короткие халаты хаппи и белые шорты.

В общей толпе мужчин, идущих в святилище, они не пойдут, и толкаться локтями за право прикоснуться к Син Отоко, или "мужскому божеству" — человеку, выбранному на эту роль, тоже не будут, хотя прикосновение к нему, согласно традиции, должно отгонять злых духов.

Но это не отменяет значимости момента.

"Я чувствую, что времена наконец-то изменились, — говорит Юмико Фудзиэ в интервью Би-би-си. — Но я также чувствую ответственность".

Фото: Reuters

Участвуя в Хадака-мацури, женщины не только ломают гендерные барьеры, но и способствуют поддержанию традиции.