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Фестиваль почти голых в Японии. Впервые за тысячу лет в нем приняли участие женщины

BBC News Русская служба
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BBC
Фото: BBC News

Море кричащих, почти голых мужчин пихаясь и толкаясь, движется в сторону святилища. "Уошои! Уошои!" — кричат они — "идем, идем".

За 1250 лет проведения Хадака-мацури, или Фестиваля наготы, эта сцена в святилище Кономия в центральной Японии почти не менялась.

Однако в этом году фестиваль ждали перемены.

Вдали от толкающихся и кричащих мужчин собирается группа женщин — они будут первыми в истории участницами фестиваля.

Фото: BBC

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Контекст
Контекст Фото: BBC

В Японии женщинам непросто найти место в сферах, где традиционно доминировали мужчины. В прошлом году страна заняла 125-е место из 146 в индексе гендерного неравенства Всемирного экономического форума.

"Женщины всегда очень много работали, чтобы поддержать мужчин на фестивале", — объясняет Ацуко Тамакоси, чья семья принимает участие в организации празднества в Кономия уже несколько поколений.

Фестиваль Хадака-мацури
Фестиваль Хадака-мацури Фото: Reuters

Но идея принять участие в фестивале, в ходе которого мужчины пытаются отогнать злых духов, а затем молятся о счастье в святилище, похоже, никогда раньше не возникала.

По словам Нарухито Цуноды, собственно, запрета для женщин никогда не существовало — просто об этом никто никогда не спрашивал.

"Я считаю, что самое главное, чтобы фестиваль был веселым для всех. Думаю, Бог тоже был бы счастлив", — сказал он агентству Reuters.

Однако не все общество приняло идею гендерного равенства на фестивале Хадака-мацури.

"Многие были обеспокоены (нашим участием) — говорили: "Что женщины делают на мужском фестивале?", "Это мужской фестиваль, это серьезно", — объясняет 56-летняя Тамакоси. — Но мы все были едины в том, что хотели это сделать. Мы верили, что Бог не осудит нас, если мы будем искренними".

Традиционно участники Хадака-мацури надевают минимум одежды. Обычно японская набедренная повязка фундоси, некоторые, хотя таких и немного, обнажены полностью.

Женщины, однако, одеты в короткие халаты хаппи и белые шорты.

В общей толпе мужчин, идущих в святилище, они не пойдут, и толкаться локтями за право прикоснуться к Син Отоко, или "мужскому божеству" — человеку, выбранному на эту роль, тоже не будут, хотя прикосновение к нему, согласно традиции, должно отгонять злых духов.

Но это не отменяет значимости момента.

"Я чувствую, что времена наконец-то изменились, — говорит Юмико Фудзиэ в интервью Би-би-си. — Но я также чувствую ответственность".

Фото: Reuters

Участвуя в Хадака-мацури, женщины не только ломают гендерные барьеры, но и способствуют поддержанию традиции.

На этой неделе участники фестиваля, проходившего в храме Кокусеки на севере Японии, заявили, что он станет последним — для его продолжения просто не хватает молодых людей.

Население Японии стремительно стареет. В прошлом году впервые возраст примерного каждого десятого жителя страны перевалил за 80 лет. При этом коэффициент рождаемости составляет всего 1,3 ребенка на одну женщину, а в прошлом году во всей стране со 125-милионным населением родилось всего 800 тысяч детей.

Во время нынешнего праздника женщины выстроились двумя параллельными линиями. Они несут длинные бамбуковые шесты, обмотанные переплетенными красными и белыми лентами.

Ацуко Тамакоси идет впереди — она дует в свисток, задавая ритм возгласам, которые они десятилетиями слышали от мужчин.

"Уошои! Уошои!", — кричат женщины.

Фото: BBC

К фестивалю они готовились неделями, и теперь, понимая, что на них устремлены взгляды не только зрителей, но и СМИ, нервно улыбаются.

Из толпы зрителей раздаются возгласы поддержки, некоторые кричат "Продолжайте!"

Женщины входят во двор синтоистского святилища Кономия и в них, как и в мужчин, летят брызги холодной воды. Их подношение принято, женщины завершают церемонию традиционным приветствием: два поклона, два хлопка и последний поклон.

Церемония окончена, а после нее наступает осознание важности момента. Женщины разражаются радостными возгласами, они прыгают и обнимают друг друга, плача. "Спасибо! Спасибо!" — говорят они друг другу, а толпа аплодирует им.

"Я так расплакалась, — говорит Мичико Икай. — Я была не уверена, что смогу принять участие, но теперь я чувствую, что чего-то добилась".

Выходящих из святилища женщин приветствуют зрители, корреспонденты торопятся взять у них интервью. Те охотно соглашаются.

Фото: BBC

"Я это сделала. Я так счастлива, — говорит Минеко Акахори в интервью Би-би-си. — Я очень благодарна за то, что впервые смогла принять участие как женщина".

Ее подруга Минако Андо добавляет, что «стать первой, кто сделал что-то подобное, — это просто здорово».

"Времена меняются", — говорит Хиромо Маэда. Ее семья уже 30 лет содержит местную гостиницу, в которой останавливаются некоторые из мужчин-посетителей фестиваля.

"Я думаю, что наши молитвы и пожелания остаются неизменными, неважно, мужчина это или женщина", — добавляет она.

Ацуко Тамакоси, сыгравшая столь важную роль в организации женской части фестиваля, испытывает одновременно и радость, и облегчение.

"Мой муж всегда принимал участие в этом фестивале, — рассказывает она Би-би-си. — А я всегда была зрителем. Сейчас меня переполняют благодарность и счастье".
 

BBC
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