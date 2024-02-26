Фото ⟩ "Мы должны побеждать в каждом матче": тренер об играх сборной Латвии по баскетболу

Мужская сборная Латвии по баскетболу успешно стартовала в отборочном турнире Чемпионата Европы 2025 года. В двух играх одержаны две победы.
На прошлой неделе латвийские баскетболисты в рамках квалификационного цикла на Чемпионат Европы обыграли на выезде Испанию, которая занимает второе место в рейтинге FIBA, со счетом 79:75.
В воскресенье, 25 февраля, на переполненных трибунах "Арена Рига" одолели команду Словакии со счетом 64:52 в напряженном матче.
Самым результативным в составе сборной Латвии стал Андрей Гражулис, который набрал 18 очков. Ещё 11 очков в копилку латвийской сборной принес Кристерс Зорикс. В составе гостей самым результативным стал Шимон Крайчович - 12 очков.
С момента восстановления независимости сборная Латвии восемь раз встречалась со Словакией и во всех матчах одержала победу.
Как известно, Латвия заняла высокое пятое место в финальном турнире чемпионата мира по баскетболу 2023 года. На прошлой неделе баскетболисты под руководством тренера Лукаша Банки подтвердили, что это не случайность.
Галерея: матч Латвия - Словакия
Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что Банки - лучший тренер сборной Латвии по баскетболу всех времен. С 2021 года, когда он взял на себя бразды правления сборной, в официальных играх Латвия добилась 23 побед в 26 играх, что на данный момент является лучшим показателем в мире, сообщает баскетбольный комментатор Андрей Силиньш. По крайней мере среди команд, сыгравших 20 и более игр.
Since Luca Banchi took over in 2021, Latvia @basketbols has the best record in the world (acc to @Rolands_Elins & @Sportacentrs): pic.twitter.com/tLIUK4RtMq— Andrejs Silins (@AndrejsSilins) February 25, 2024
Pēc izcīnītās uzvaras pret Slovākiju komandu sveica arī Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs! 🇱🇻🏀 Mūsu vīri EuroBasket 2025 pirmo kvalifikācijas logu noslēdz ar perfektu 2-0 bilanci. 👏 pic.twitter.com/c25bQO34yI— Go3 Sport (@Go3SportLatvija) February 25, 2024
"Я не считаю победы, и эти цифры меня не впечатляют. Все, что я знаю, - это то, что мы должны побеждать в каждом следующем матче. Мы все еще хотим сохранить этот импульс, каждый день доказывать, что мы достойны играть и быть на этом уровне", - сказал Банки после воскресного матча со Словакией.
Латвия на данный момент находится на 8-й позиции в мировом рейтинге FIBA.
Поскольку в 2025 году Латвия примет чемпионат Европы, команда уже обеспечила себе участие в турнире.
Тренер подчеркнул, что в матчах против Испании и Словакии сыграли 14 игроков, 13 из которых сумели набрать очки, что позволяет оценить вклад всех задействованных игроков в успехи.
Латвия продолжит квалификационный турнир в ноябре, когда сыграет дважды - дома и на выезде - против сборной Бельгии, которой также удалось выиграть первые две игры.
Финальный турнир Чемпионата Европы 2025 года пройдет в Риге в августе и сентябре. Еще две путевки на Евробаскет-2025 из группы "С" между собой разыграют Бельгия, Словакия и Испания.
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