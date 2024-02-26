Фото ⟩ "Мы должны побеждать в каждом матче": тренер об играх сборной Латвии по баскетболу

Since Luca Banchi took over in 2021, Latvia @basketbols has the best record in the world (acc to @Rolands_Elins & @Sportacentrs): pic.twitter.com/tLIUK4RtMq — Andrejs Silins (@AndrejsSilins) February 25, 2024

Pēc izcīnītās uzvaras pret Slovākiju komandu sveica arī Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs! 🇱🇻🏀 Mūsu vīri EuroBasket 2025 pirmo kvalifikācijas logu noslēdz ar perfektu 2-0 bilanci. 👏 pic.twitter.com/c25bQO34yI — Go3 Sport (@Go3SportLatvija) February 25, 2024

"Я не считаю победы, и эти цифры меня не впечатляют. Все, что я знаю, - это то, что мы должны побеждать в каждом следующем матче. Мы все еще хотим сохранить этот импульс, каждый день доказывать, что мы достойны играть и быть на этом уровне", - сказал Банки после воскресного матча со Словакией.

Латвия на данный момент находится на 8-й позиции в мировом рейтинге FIBA.

Поскольку в 2025 году Латвия примет чемпионат Европы, команда уже обеспечила себе участие в турнире.

Тренер подчеркнул, что в матчах против Испании и Словакии сыграли 14 игроков, 13 из которых сумели набрать очки, что позволяет оценить вклад всех задействованных игроков в успехи.

Латвия продолжит квалификационный турнир в ноябре, когда сыграет дважды - дома и на выезде - против сборной Бельгии, которой также удалось выиграть первые две игры.

Финальный турнир Чемпионата Европы 2025 года пройдет в Риге в августе и сентябре. Еще две путевки на Евробаскет-2025 из группы "С" между собой разыграют Бельгия, Словакия и Испания.

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