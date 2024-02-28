Фото ⟩ CSDD объявила о смене своего логотипа

2 февраля Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) утвердила новую среднесрочную стратегию на 2024-2026 годы, главной целью которой является обеспечение качественных и инновационных инвестиций в повышение безопасности дорожного движения, а также содержания важных объектов инфраструктуры, связанных с дорожным движением, сообщает CSDD на своем сайте.
Для реализации поставленных стратегических целей CSDD создал новую визуальную идентичность организации, введение которой будет происходить постепенно.
Новая идентичность CSDD основана на трех ценностях - "Продвигай. Меняй. Помогай." (Virzi. Maini. Līdzi. ) Эти ценности характеризуют подход CSDD к обслуживанию клиентов, организуя внутренние процессы в компании таким образом, чтобы обеспечить качество обслуживания клиентов мирового уровня для каждого клиента по всей Латвии. Новые ценности также воплощают взаимное уважение и профессионализм.
Новая визуальная идентичность символизирует постоянное движение вперед, основанное на общих ценностях и правилах - как в жизни, так и на дороге.
Дорога из отдельного элемента в логотипе стал объединяющим элементом, протекающим через весь графический знак в целом. Визуальная идентичность динамична, она символизирует движение и непрерывность, сказано на сайте CSDD.
📑📎 CSDD jauna vidēja termiņa stratēģija 2024. - 2026. gadam un vērtībās balstīta korporatīvā identitāte! ℹ️ https://t.co/MgaWUfjqR2! pic.twitter.com/zBVldCCU4Z— CSDD (@CSDD_LV) February 2, 2024
Внедрение новых визуальных элементов будет происходить постепенно, в течение нескольких лет.
Сначала визуальные изменения будут видны в аккаунтах социальных сетей и документации, а в середине марта последуют визуальные изменения экзаменационных автомобилей CSDD.
Постепенно графические элементы фирменного стиля будут введены во всех 26 центрах обслуживания клиентов CSDD.
В конце года жителям станет доступен новый портал информации и услуг, где домашняя страница CSDD и электронные услуги, предоставляемые e-csdd.lv, будут объединены в одном месте.
Руководство по корпоративному визуальному стилю разработала команда латвийской компании SIA Kid Design под руководством Майи Розенфелде.
Ранее RUS TVNET сообщал о том, что предприятие Rīgas satiksme также разработало новый логотип.
Введение нового бренда будет происходить постепенно в течение двух лет без дополнительных затрат.
Сначала новый бренд будет внедрен в электронные документы. В свою очередь, в общественном транспорте, как и в печатной продукции, новый логотип будет заменяться по мере износа предыдущего.
В новом логотипе больше нет красного и желтого цветов. Вместо них пришел зеленый цвет, символизирующий новые электробусы. В то же время сохранен синий свет, который используется в большей части транспортных средств предприятия.
На разработку нового логотипа потрачено 13 000 евро.
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