Фото ⟩ CSDD объявила о смене своего логотипа

Постепенно графические элементы фирменного стиля будут введены во всех 26 центрах обслуживания клиентов CSDD.

В конце года жителям станет доступен новый портал информации и услуг, где домашняя страница CSDD и электронные услуги, предоставляемые e-csdd.lv, будут объединены в одном месте.

Руководство по корпоративному визуальному стилю разработала команда латвийской компании SIA Kid Design под руководством Майи Розенфелде.

Ранее RUS TVNET сообщал о том, что предприятие Rīgas satiksme также разработало новый логотип.

Введение нового бренда будет происходить постепенно в течение двух лет без дополнительных затрат.

Сначала новый бренд будет внедрен в электронные документы. В свою очередь, в общественном транспорте, как и в печатной продукции, новый логотип будет заменяться по мере износа предыдущего.

В новом логотипе больше нет красного и желтого цветов. Вместо них пришел зеленый цвет, символизирующий новые электробусы. В то же время сохранен синий свет, который используется в большей части транспортных средств предприятия.

На разработку нового логотипа потрачено 13 000 евро.

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