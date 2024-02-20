Предприятие Rīgas satiksme сменило логотип

Введение нового бренда будет происходить постепенно в течение двух лет без дополнительных затрат.

Сначала новый бренд будет внедрен в электронные документы. В свою очередь, в общественном транспорте, как и в печатной продукции, новый логотип будет заменяться по мере износа предыдущего.

В новом логотипе больше нет красного и желтого цветов. Вместо них пришел зеленый цвет, символизирующий новые электробусы. В то же время сохранен синий свет, который используется в большей части транспортных средств предприятия.

На разработку нового логотипа потрачено 13 000 евро.

Прошлое лого Rīgas satiksme было создано в 2003 году, таким образом, с момента его введения прошло уже более 20 лет и логотип устарел. Кроме того, используемая в повседневной жизни цветовая гамма со временем изменилась и перестала быть единой.

Как сообщила Барташевича-Фелдмане, сегодня предприятие отмечает свое 21-летие.

"За последние годы предприятие существенно изменилось. Изменилось не только управление компании, но и представление о роли общественного транспорта в обеспечении движения и сообщения в городе. Автобус, троллейбус и трамвай постепенно превращаются в нечто большее, чем простое решение для обеспечения мобильности", - отметила председатель правления Rīgas satiksme Джинета Иннуса.

Предприятие сделало доступными для пассажиров данные о дорожном движении в режиме реального времени, цифровые транспортные билеты и простую и понятную систему оплаты проезда. Мы приложили все усилия для того, чтобы сделать общественный транспорт более привлекательным и предсказуемым.

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