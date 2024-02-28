Живущая в Латвии Гордеева сообщила о приостановке своего YouTube-шоу

"В общем, мы приостанавливаем работу. У нас есть отснятые выпуски, есть те, что снимаются прямо сейчас. Есть такие, на переговоры о которых ушло слишком много времени и сил, чтобы их отменять.

Будем публиковать все снятое по мере сил и возможностей. Нам очень непросто говорить вам, нашим зрителям, что мы - всё. Конечно, мы будем искать выход. Но пока так. Спасибо, что были с нами. Мы вас любим".

28 февраля Госдума РФ приняла в третьем и окончательном чтении закон, запрещающий россиянам и российским компаниям размещать рекламу на сайтах и в соцсетях "иноагентов", а также рекламировать ресурсы самих "иноагентов".

В 2021 году российская журналистка, писатель и документалист Катерина Гордеева в интервью Юрию Дудю рассказала, почему 6 лет назад решила со своим супругом Николаем Солодниковым переехать жить в Ригу.

Напомним, с конца 2015 года Катерина Гордеева с Николаем Солодниковым и детьми живет в Риге. Зарабатывает журналистка в России и там же платит налоги, хотя официально живет в Латвии. У нее есть для этого официальный документ - ВНЖ. В 2021 году она признавалась, что у нее до сих пор сохраняется московская прописка.

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