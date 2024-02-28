Живущая в Латвии Гордеева сообщила о приостановке своего YouTube-шоу

Живущая в Латвии российская журналистка Катерина Гордеева, признанная в РФ "иноагентом", сообщила, что приостанавливает съемки своего YouTube-проекта "Скажи Гордеевой".
Катерина Гордеева сообщила, что приостанавливает работу из-за принятия в РФ закона о запрете размещать рекламу у "иноагентов". Ранее отснятые выпуски будут публиковаться "по мере сил и возможностей".
"Нам было важно не переставать снимать в России, чтобы не потерять связь с реальностью. Да, нас пытались пугать: выписали звание "иноагента", которое подразумевает, что мы на деньги, полученные из-за границы, ведем в России какую-то заказную деятельность. Но вот уже полтора года Минюст РФ видит наши счета и - сюрприз! - там все прозрачно. У нас нет никаких загадочных поступлений с неизвестных или спорных счетов. Все легко проверяется по открытым источникам.
Трудно сказать, что больше бесит власть - что мы не испугались или что мы действительно никакие не агенты. Ничьи. Ну, разве что, своей совести и профессии. Но ситуация меняется. В связи с принятием закона о запрете рекламы у "иноагентов" мы больше не сможем работать как прежде", - написала Гордеева в соцсетях.
YouTube-проект "Скажи Гордеевой" приостановлен на неопределенный срок:
"В общем, мы приостанавливаем работу. У нас есть отснятые выпуски, есть те, что снимаются прямо сейчас. Есть такие, на переговоры о которых ушло слишком много времени и сил, чтобы их отменять.
Будем публиковать все снятое по мере сил и возможностей. Нам очень непросто говорить вам, нашим зрителям, что мы - всё. Конечно, мы будем искать выход. Но пока так. Спасибо, что были с нами. Мы вас любим".
28 февраля Госдума РФ приняла в третьем и окончательном чтении закон, запрещающий россиянам и российским компаниям размещать рекламу на сайтах и в соцсетях "иноагентов", а также рекламировать ресурсы самих "иноагентов".
В 2021 году российская журналистка, писатель и документалист Катерина Гордеева в интервью Юрию Дудю рассказала, почему 6 лет назад решила со своим супругом Николаем Солодниковым переехать жить в Ригу.
Напомним, с конца 2015 года Катерина Гордеева с Николаем Солодниковым и детьми живет в Риге. Зарабатывает журналистка в России и там же платит налоги, хотя официально живет в Латвии. У нее есть для этого официальный документ - ВНЖ. В 2021 году она признавалась, что у нее до сих пор сохраняется московская прописка.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!