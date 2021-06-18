Катерина Гордеева о жизни в Риге: "Мы можем позволить себе то, что в Москве не могли позволить никогда"

С конца 2015 года Катерина Гордеева с Николаем Солодниковым и детьми живет в Риге. Зарабатывает журналистка в России и там же платит налоги, хотя официально живет в Латвии. У нее есть для этого официальный документ - ВНЖ. Но у нее до сих пор московская прописка.

"Дом там, где дети, там, где Коленька", - говорит она.

Катерина признается, что был момент, когда "кончились все телеканалы" и не было возможности работать самой на себя. Это сейчас уже тексты Кати публикуются на разных платформах, но тогда ничего этого не было. Она жила и не видела перспектив. Кроме того, "случилась история про Крым". Но ее смущало отсутствие возможности "как-то профессионально противостоять мракобесию": "У тебя нет работы. Невозможно себя реализовать, и мракобесие сгущается. [...] Я так больше не могу. [...] Мне было тяжело жить в Петербурге. В силу климата. Это очень непростой город. Я очень хотела уехать. [...] Коля не хотел ехать в Москву, а я не хотела оставаться в Петербурге".

Так супруги приняли решение уехать в Латвию, в Ригу.

"Это было довольно правильное решение. Потому что логистически с четырьмя детьми жить в Риге гораздо комфортнее и удобнее. Мы можем позволить себе то, что в Москве не могли позволить никогда", - сказала Катерина Юрию Дудю.

Она объяснила, что дети посещают кружки, которые стоят значительно дешевле, чем в столице России, а кроме того, они одни гуляют по городу.

Переехать в Латвию журналистка смогла, потому что у нее есть ВНЖ (вид на жительство). ВНЖ Гордеева получила, потому что она пополам с актрисой Чулпан Хаматовой купила участок земли, который находится в 100 километрах от Риги.

Земля стоила 70 тысяч евро. Чтобы ее приобрести, Гордеева брала кредит и только в прошлом году его погасила. Там нет дома, а есть только земля. В Риге супруги снимают квартиру.

Катерина Гордеева не считает это эмиграцией. Она очень много думает о возвращении в Россию. Она скучает по людям, языку на вывесках и месту, но существует и очень много страхов о воспитании детей. Ей страшно представить, что ее дочь вырастет и захочет пойти на митинг, ведь девочка воспитана в парадигме, где если тебя что-то не устраивает, то "ты должен об этом говорить".

"Базовое право человека - свобода", - подчеркивает Гордеева.

Тогда она пошла бы на митинг с ней, и они бы все оказались в изоляторе. Конечно, Катерина думает о том, что скоро наступит 2024 год и "вдруг все переменится".

Катерина Гордеева - российская журналистка, кинодокументалист, писатель. Наиболее известна как корреспондент и автор документальных фильмов на канале НТВ с 2003 по 2012 год.