"Это происходит целенаправленно": директор Музея оккупации о нападении

"Когда видишь такое, понимаешь, что нужно быть готовым к войне в буквальном смысле. Это уже начинает происходить целенаправленно", - сказала Виба. До этого музей не получал никаких угроз, но нападение, несомненно, было спланированным.

Это уже не первый инцидент с Музеем оккупации - в прошлом году в ночь на 3 апреля были разбиты три окна музея со стороны улицы Грециниеку. В них бросали камни или, возможно, стреляли. Несколько раз разбивали и окна Углового дома, где расположена одна из экспозиций музея.

4 сентября 2022 года было разбито окно Углового дома со стороны улицы Стабу, так как на нем был вывешен украинский флаг, который злоумышленники унесли с собой. Инцидентов, связанных с украинским флагом, было несколько, и по всем этим случаям ведется расследование, но виновные так и не найдены.

Провокация в среду произошла около часа ночи, зажигательная смесь через окна была заброшена в кабинет директора музея. По данным Государственной пожарно-спасательной службы, площадь возгорания составила 0,5 кв. м, сгорели кресло и документы.

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