"Мы будем тщательно следить за этой ситуацией, чтобы сотрудники Музея оккупации чувствовали себя в безопасности. В нынешних геополитических условиях мы должны особенно заботиться и о нашей границе, и о безопасности населения. Надеюсь, что в ближайшее время службы смогут задержать виновного", - сказала Силиня.

Ринкевич выразил уверенность, что учреждения государственной безопасности и органы внутренних дел сделают все, чтобы привлечь виновных к ответственности.

"Я надеюсь, что в тот момент, когда виновные будут пойманы, судебная система отреагирует адекватно и последуют действительно суровые наказания для тех, кто осуществляет подобные провокации", - сказал Ринкевич.

Министр внутренних дел сообщил агентству LETA, что сегодня утром встречался с руководством Службы государственной безопасности и Государственной полиции и получил заверения в том, что органы безопасности предпринимают все необходимые меры для выявления и задержания преступников.

Подобные провокации, направленные на создание нестабильности и чувства незащищенности, должны пресекаться со всей строгостью закона, подчеркнул Козловскис.

Ранее вандалы уже совершали нападение на здание Музея оккупации в Старой Риге. В ночь на 3 апреля 2023 года были повреждены стеклянные части на фасаде здания на площади около 17 квадратных метров, сообщили представители музея.

Здание музея после нескольких лет реновации было передано в эксплуатацию в августе 2021 года. Автором проекта реновации здания является известный американский архитектор латвийского происхождения Гунарс Биркертс. 1 июня 2022 года в здании открылась новая экспозиция музея.

Музей оккупации является аккредитованным государством частным музеем, основанным в 1993 году. Управление музеем осуществляется общественной благотворительной организацией "Ассоциация Музея оккупации Латвии". Миссия музея - образовывать и напоминать о фактах оккупации Латвии в прошлом веке.

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