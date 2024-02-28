В ночь на среду, 28 февраля, в помещения Музея оккупации была заброшена емкость с зажигательной смесью, подтвердила агентству LETA директор музея Солвита Виба.
В Государственной пожарно-спасательной службе подтвердили, что прошедшей ночью в 1:04 поступил вызов в здание на площади Стрелниеку в Риге, где в помещении на первом этаже горели кресло и документы. Площадь возгорания составила 0,5 кв. м. По данным агентства LETA, зажигательная смесь была заброшена через окно в кабинет директора, который теперь покрыт копотью, а кресло почти полностью сгорело.
Как заявила Виба, несмотря на инцидент, музей продолжает работу, экспозиция открыта для посетителей. Она также выразила надежду, что правоохранительные органы быстро найдут виновного.
Галерея: В Музей оккупации была брошена емкость с зажигательной смесью
"Надеюсь, что виновник будет быстро найден. Я считаю, что это было целенаправленно спланированное нападение на Музей оккупации. Хочу подчеркнуть, что мы продолжаем работу", - сказала директор музея.
В Госполиции сообщили, что расследуют инцидент, но более подробные комментарии пока не предоставили.
Премьер-министр Эвика Силиня в среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем сообщила, что получила информацию об инциденте от министра внутренних дел Рихарда Козловскиса. Она отметила, что органы внутренних дел и безопасности работают, чтобы найти виновного.
"Мы будем тщательно следить за этой ситуацией, чтобы сотрудники Музея оккупации чувствовали себя в безопасности. В нынешних геополитических условиях мы должны особенно заботиться и о нашей границе, и о безопасности населения. Надеюсь, что в ближайшее время службы смогут задержать виновного", - сказала Силиня.
Ринкевич выразил уверенность, что учреждения государственной безопасности и органы внутренних дел сделают все, чтобы привлечь виновных к ответственности.
"Я надеюсь, что в тот момент, когда виновные будут пойманы, судебная система отреагирует адекватно и последуют действительно суровые наказания для тех, кто осуществляет подобные провокации", - сказал Ринкевич.
Министр внутренних дел сообщил агентству LETA, что сегодня утром встречался с руководством Службы государственной безопасности и Государственной полиции и получил заверения в том, что органы безопасности предпринимают все необходимые меры для выявления и задержания преступников.
Подобные провокации, направленные на создание нестабильности и чувства незащищенности, должны пресекаться со всей строгостью закона, подчеркнул Козловскис.
Ранее вандалы уже совершали нападение на здание Музея оккупации в Старой Риге. В ночь на 3 апреля 2023 года были повреждены стеклянные части на фасаде здания на площади около 17 квадратных метров, сообщили представители музея.
Здание музея после нескольких лет реновации было передано в эксплуатацию в августе 2021 года. Автором проекта реновации здания является известный американский архитектор латвийского происхождения Гунарс Биркертс. 1 июня 2022 года в здании открылась новая экспозиция музея.
Музей оккупации является аккредитованным государством частным музеем, основанным в 1993 году. Управление музеем осуществляется общественной благотворительной организацией "Ассоциация Музея оккупации Латвии". Миссия музея - образовывать и напоминать о фактах оккупации Латвии в прошлом веке.
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