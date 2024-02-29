Литовские сыры привели в восторг гурманов и попали в мировой ТОП

Гастрономический атлас Taste Atlas, собирающий отзывы гурманов о мировой кухне, блюдах и ресторанах, регулярно выпускает различные рейтинги. За последние полгода Латвия в него попадала несколько раз, правда, в не самом позитивном ключе. Под занавес прошлого года курземский пирог скландраусис оказался на пятом месте антитопа - рейтинга самых невкусных блюд мира. А латвийскую кухню гурманы вообще задвинули в хвост рейтинга лучших кухонь Европы.



Недавно на свет вышел новый рейтинг лучших сыров мира.



Вот так выглядит ТОП-5

Mozzarella di Bufala Campana (Италия)

Queso Payoyo (Испания)

Stracchino di Crescenza (Италия)

Saint-André (Франция)

Graviera Naxou (Греция)



Польский сыр бундз из овечьего молока занимает почетное 12-е место. Шведский prästost - разновидность чеддера - находится на 15-м месте. У грузинского сулугуни - 25-е место.



Литовцы же заняли в рейтинге две позиции. На 27-м месте сыр Liliputas, а в конце рейтинга, на 90-й строчке, - Lietuviškas Varškės Sūris.



Латвийские сыры в ТОП не вошли, однако если порыться в мировой сырной карте рейтинга, то можно найти наши Sniega bumbas с томатами и базиликом, звездность которых по гурманской шкале - 3,8.

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