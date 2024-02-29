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Литовские сыры привели в восторг гурманов и попали в мировой ТОП

rus.tvnet.lv
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Сыр моцарелла
Сыр моцарелла Фото: Shutterstock

Гастрономический путеводитель Taste Atlas составил ТОП-100 лучших сыров мира. И хотя его возглавляют признанные мировые лидеры сыроварения, литовцы тоже вошли в этот рейтинг. 

Гастрономический атлас Taste Atlas, собирающий отзывы гурманов о мировой кухне, блюдах и ресторанах, регулярно выпускает различные рейтинги. За последние полгода Латвия в него попадала несколько раз, правда, в не самом позитивном ключе. Под занавес прошлого года курземский пирог скландраусис оказался на пятом месте антитопа - рейтинга самых невкусных блюд мира. А латвийскую кухню гурманы вообще задвинули в хвост рейтинга лучших кухонь Европы

Недавно на свет вышел новый рейтинг лучших сыров мира.

Вот так выглядит ТОП-5

  • Mozzarella di Bufala Campana (Италия)
  • Queso Payoyo (Испания)
  • Stracchino di Crescenza (Италия)
  • Saint-André (Франция)
  • Graviera Naxou (Греция)
     

Польский сыр бундз из овечьего молока занимает почетное 12-е место. Шведский prästost - разновидность чеддера - находится на 15-м месте. У грузинского сулугуни - 25-е место. 

Литовцы же заняли в рейтинге две позиции. На 27-м месте сыр Liliputas, а в конце рейтинга, на 90-й строчке, -  Lietuviškas Varškės Sūris. 

Латвийские сыры в ТОП не вошли, однако если порыться в мировой сырной карте рейтинга, то можно найти наши Sniega bumbas с томатами и базиликом, звездность которых по гурманской шкале - 3,8.

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