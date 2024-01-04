Латвийскую кухню назвали одной из худших в Европе

Гастрономический атлас для гурманов Taste Atlas опубликовал свежие рейтинги лучших кухонь и блюд мира. Латвии особо похвастаться нечем, а вот у наших соседей позиции на кулинарной карте планеты более достойные.
В Taste Atlas собраны отзывы о национальной кухне, блюдах и заведениях от любителей вкусно и плотно перекусить и на этой основе портал регулярно составляет различные рейтинги.
В прошлом году, к примеру, гастрономический путеводитель Taste Atlas составил анти-ТОП 100 самых скверных национальных блюд мира. Вошло в него и блюдо латышской кухни скландраусис, занявшее почетное 4 место.
Что касается свеженького рейтинга лучших кухонь мира, увы — в ТОП 100 Латвия не вошла. На гастро-карте Европы у нашей страны оценка всего лишь в 3,63 балла: хуже только у Мальты (3,62) и Исландии (3,42).
Первые места на пьедестале занимают Италия – 4,65 (паста, Parmigiano Reggiano, буратта, моцарелла и т.п)., Япония - 4,65 (стейк вагю, голубой тунец, лапша рамен, говядина кобе и т.п.) и Греция – 4,64 (фава санторини, оливки каламата, фисташки, персики, апельсины и т.п). Почетное четвертое место у Португалии - 4,61 (азорская говядина, мед, овечий сыр, вяленое мясо и т.п.), на пятом месте Китай - 4,59 (чеснок, соевый соус, сычуаньский перец, паста из бобов и чили и т. п.).
Ближайшие наши соседи входят в первые полсотни. Польская кухня на 13 месте — 4,5. Гурманы оценили великопольское льняное масло, кашубскую клубнику, вишню, мед, польский овечий сыр и т.п.
Литва на 38 месте — 4,32. В топе сыр лилипутас, жемайтская сметана, творожный сыр, мясной скиландис и т. п.
Россия на 41 месте — 4,28. Любителям вкусно покушать понравилась разнообразная икра, кефир и еще 78 блюд.
У Швеции 44 место — 4,25. Они могут похвастаться сырами, брусничным вареньем и еще 136 продуктами и блюдами.
Щедрая украинская кухня на 53 месте — 4,18. С салом, пампушками, вергунами, гречаниками и борщом…
Финская кухня заняла 65 место — 4,03. Там стоит полакомиться сырами, копченой олениной, вкусными кисломолочными продуктами.
Белорусы на 71 месте с рейтингом 3,99. Мачанка, драники, холодник.
Хотя любители потешить вкусовые рецепторы оценили латвийскую кухню не слишком высоко, они рекомендуют попробовать в нашей стране холодный суп, карбонад, гречку, пирожки со шпеком, серый горох, черный и кисло-сладкий хлеб, сырники, картофельные оладьи, суп из щавеля, десерты из ржаного хлеба, чесночные сухарики, мусс и тот самый скландраусис. А еще советуют обратить внимание на миногу, янов сыр и сырные шарики.
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