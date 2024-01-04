Латвийскую кухню назвали одной из худших в Европе

В Taste Atlas собраны отзывы о национальной кухне, блюдах и заведениях от любителей вкусно и плотно перекусить и на этой основе портал регулярно составляет различные рейтинги.

В прошлом году, к примеру, гастрономический путеводитель Taste Atlas составил анти-ТОП 100 самых скверных национальных блюд мира. Вошло в него и блюдо латышской кухни скландраусис, занявшее почетное 4 место.





Что касается свеженького рейтинга лучших кухонь мира, увы — в ТОП 100 Латвия не вошла. На гастро-карте Европы у нашей страны оценка всего лишь в 3,63 балла: хуже только у Мальты (3,62) и Исландии (3,42).