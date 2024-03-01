На должность председателя правления Рижского свободного порта назначен Штейнс

На заседании правления Рижского свободного порта в пятницу председателем правления свободного порта назначен член правления компании по торговле горючим Kool Latvija Сандис Штейнс, а заместителем председателя правления - Лиене Приедите-Канцевича, сообщили агентству LETA представители Рижского свободного порта.
Штейнс отметил, что его обязанностью как председателя правления станет укрепление основной коммерческой деятельности порта и развитие соответствующей рыночным изменениям бизнес-модели, которая предусматривает увеличение использования портовых мощностей, повышение стоимости Рижского свободного порта и потока доходов.
В свободном порту сообщили, что Штейнс имеет степень магистра экономики, а также опыт управления крупными предприятиями и госкомпаниями. В настоящее время Штейнс является членом правления предприятия Kool Latvia, а также до сих пор занимал должности в руководстве предприятий ООО Rimi Latvia, ООО Kurši, Statoil и САО Balta.
Штейнс является членом правления Рижского свободного порта с 2024 года, в которое был назначен в качестве представителя министра экономики.
Приедите-Канцевича получила квалификацию юриста на юридическом факультете Латвийского университета. С 2006 года она является директором юридического департамента Министерства сообщения.
Приедите-Канцевича была председателем совета ГАО Latvijas pasts, председателем совета ГАО Latvijas Valsts Radio un televīzijas centrs и членом правления управления порта Павилосты, а также выполняла функции ответственного работника в ГАО Latvijas dzelzceļš, АО Pasažieru vilciens и ГАО Biķernieku kompleksā sporta bāze.
Она является членом правления Рижского свободного порта с 2023 года и представляет министра сообщения.
Как сообщалось, 20 февраля этого года правительство поддержало смену представителя Министерства экономики в правлении Рижского свободного порта, освободив от должности Гинта Сивиньша (Нацобъединение) и назначив на его место Штейнса.
По размеру переваленных грузов Рижский порт является крупнейшим портом в Латвии.
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