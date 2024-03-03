У латвийских саночников - второе место в командной эстафете Кубка мира

Лучшее время в эстафете показала сборная Германии - 2 минуты 57,516 секунды, а латвийская сборная отстала от победителей на 0,141 секунды. Третье место заняла сборная США, уступившая Германии 1,006 секунды.

В общем зачете Кубка мира победила Германия - 540 очков. На втором месте Австрия - 446 очка, на третьем США - 410 очков, а Латвия оказалась сразу за тройкой лидеров - 380 очков.

Ранее в воскресенье в женской конкуренции латвийская саночница Элина Иева Витола завоевала первое место в заключительном этапе Кубка мира, а Кристерс Апарйодс выиграл соревнования среди мужчин.

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