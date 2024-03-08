Возможные теракты в Москве: МИД Латвии призвал воздержаться от поездок

Также МИД Латвии призывает жителей Латвии избегать массовых собраний в Москве.

Ранее уже сообщалось, что в четверг, 7 марта, посольство США в России на своем сайте опубликовало сообщение о том, что на территории Москвы в ближайшие два дня возможны теракты.

Посольство США посоветовало своим гражданам, находящимся в России, избегать посещения "больших собраний".

"Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты планируют в ближайшее время атаковать большие собрания в Москве, включая концерты, и рекомендует гражданам США избегать больших собраний в течение следующих 48 часов", - предупредило диппредставительство.

Со ссылкой на американское посольство такое же предупреждение опубликовал МИД Великобритании.

Российские власти пока не комментировали это заявление.

🟨 Saistībā ar iespējamiem terora aktiem tuvāko 48 stundu laikā Maskavā stingri aicinām neceļot uz Krievijas Federāciju un izvairīties no masu pulcēšanās vietām Maskavā.



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