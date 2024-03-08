Посольство США в РФ предупредило о возможных терактах в Москве

В четверг, 7 марта, посольство США в России на своем сайте опубликовало сообщение о том, что на территории Москвы в ближайшие два дня возможны теракты. Об этом пишет "Медуза".
Посольство США посоветовало своим гражданам, находящихся в стране, избегать посещений "больших собраний".
"Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты планируют в ближайшее время атаковать большие собрания в Москве, включая концерты, и гражданам США следует избегать больших собраний в течение следующих 48 часов", - предупредило диппредставительство.
Со ссылкой на американское посольство такое же предупреждение опубликовал МИД Великобритании.
Российские власти пока не комментировали это заявление.
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