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Посольство США в РФ предупредило о возможных терактах в Москве

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Фото: Eugene_Photo/Shutterstock

В четверг, 7 марта, посольство США в России на своем сайте опубликовало сообщение о том, что на территории Москвы в ближайшие два дня возможны теракты. Об этом пишет "Медуза".

Посольство США посоветовало своим гражданам, находящихся в стране, избегать посещений "больших собраний".

"Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты планируют в ближайшее время атаковать большие собрания в Москве, включая концерты, и гражданам США следует избегать больших собраний в течение следующих 48 часов", - предупредило диппредставительство.

Со ссылкой на американское посольство такое же предупреждение опубликовал МИД Великобритании.

Российские власти пока не комментировали это заявление.

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